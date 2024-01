LV-Unternehmens-Scoring: uniVersa mit Bestnote ausgezeichnet

Wer sich für eine Lebensversicherung (LV) entscheidet, möchte seine Vorsorge in sicheren Händen wissen. Neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis sollte auch die Unternehmenssolidität ein wichtiger Gradmesser zur Entscheidungsfindung sein.



Das unabhängige Analysehaus Ascore hat die Bilanzen von 59 deutschen Lebensversicherungsunternehmen im Detail untersucht. Dabei kamen 16 bewertungsrelevante Kriterien aus den Bereichen Erfahrung, Sicherheit, Erfolg und Bestand auf den Prüfstand. Zusätzlich flossen 30 weitere Kennzahlen in die Analyse ein. Um Schwankungen auszugleichen, wurden die meisten Kennzahlen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahre gemittelt. Die Bewertung erfolgte in Form von Ascore-Kompassen in sechs Klassen von schwach bis herausragend. Die Bestbewertung „Sechs Kompasse/Herausragend“ erzielte die uniVersa Lebensversicherung. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit aus Nürnberg erhielt in 14 bewertungsrelevanten Kriterien jeweils die volle Punktzahl, die es gibt, wenn man besser als der Branchenwert ist.