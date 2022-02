Krankenversicherung: uniVersa zählt zu den Unternehmen des Jahres 2022

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat im Auftrag von Deutschlandtest eine Studie „Unternehmen des Jahres 2022“ durchgeführt. Ausgezeichnet wurden Firmen, die in den vorangegangenen vier Auswertungen Preissieger, Höchstes Vertrauen, Kundenlieblinge und Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit besonders gut abgeschnitten haben. Erfasst und ausgewertet wurden dabei Stimmen zu rund 21.000 Unternehmen aus über 200 Branchen. Im Nachrichtenmagazin Focus 3/2022 wurden die fünf Besten nach Branchen als „Unternehmen des Jahres 2022“ gekürt. Dazu zählt bei den privaten Krankenversicherungen die uniVersa, die 95,1 von 100 möglichen Punkten erzielen konnte. Die Bestnote „Sehr gut“ erhielt die uniVersa auch vom Wirtschaftsmagazin Focus Money in der Ausgabe 4/2022 bei der Untersuchung „Fairste Leistungsabwicklung“. Nur zehn Unternehmen erreichten dies im Kundenurteil. Kunden schätzen an den ausgezeichneten Unternehmen vor allem die Unkompliziertheit der Leistungsabwicklung.