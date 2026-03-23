Krankenversicherer im Härtetest: uniVersa als Outperformer ausgezeichnet
Die Redaktion von FOCUS MONEY-Versicherungsprofi untersucht regelmäßig einzelne Versicherer hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit. In Zusammenarbeit mit der Ratingagentur Assekurata werden zehn ausgewählte Bilanzkennzahlen mit dem Gesamtmarkt verglichen. Neben wirtschaftlichen Indikatoren wie Nettoverzinsung und Ergebnissituation berücksichtigt der Test auch Kundenbelange wie etwa Kosten, Überschussverwendung und Bestandsentwicklung. In der Ausgabe 5/2026 stand die uniVersa Krankenversicherung auf dem Prüfstand. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit aus Nürnberg konnte die Analysten im Härtetest überzeugen: „Die uniVersa Krankenversicherung bleibt sich treu: Sie überzeugt am Kapitalmarkt, hat die Kosten im Griff und punktet mit einem starken Ergebnis. Top für Kunden: Hohe Rückstellungen dämpfen seit Jahren die Anpassungen von Beiträgen“, lautet das Fazit der Redaktion. Im Gesamturteil bekam die uniVersa erneut das Prädikat „Outperformer“ verliehen.