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uniVersa Versicherungen Sulzbacher Straße 1-7 90489 Nürnberg, Deutschland http://www.universa.de
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Krankenversicherer im Härtetest: uniVersa als Outperformer ausgezeichnet

(lifePR) (Nürnberg, )
Wer sich für die private Krankenversicherung interessiert, sollte neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis auch die Substanzkraft des Anbieters prüfen. Ein Härtetest zeigt, wie sich die Unternehmen im Branchenvergleich schlagen und wie finanziell stabil sie aufgestellt sind.

Die Redaktion von FOCUS MONEY-Versicherungsprofi untersucht regelmäßig einzelne Versicherer hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit. In Zusammenarbeit mit der Ratingagentur Assekurata werden zehn ausgewählte Bilanzkennzahlen mit dem Gesamtmarkt verglichen. Neben wirtschaftlichen Indikatoren wie Nettoverzinsung und Ergebnissituation berücksichtigt der Test auch Kundenbelange wie etwa Kosten, Überschussverwendung und Bestandsentwicklung. In der Ausgabe 5/2026 stand die uniVersa Krankenversicherung auf dem Prüfstand. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit aus Nürnberg konnte die Analysten im Härtetest überzeugen: „Die uniVersa Krankenversicherung bleibt sich treu: Sie überzeugt am Kapitalmarkt, hat die Kosten im Griff und punktet mit einem starken Ergebnis. Top für Kunden: Hohe Rückstellungen dämpfen seit Jahren die Anpassungen von Beiträgen“, lautet das Fazit der Redaktion. Im Gesamturteil bekam die uniVersa erneut das Prädikat „Outperformer“ verliehen.

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uniVersa Versicherungen

Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 – dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. – zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Rund 7.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung.

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