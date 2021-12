Kfz-Versicherung: uniVersa erhält "Sehr gut" vom Handelsblatt

Bei der Wahl der Kfz-Versicherung sollte man sich nicht nur vom Preis leiten lassen, sondern auch die Qualität der Versicherungsbedingungen vergleichen. Sonst kann im Schadenfall ein böses Erwachen drohen. Die Tageszeitung Handelsblatt hat für die Ausgabe 218/2021 von der Ratingagentur Franke und Bornberg den Markt untersuchen lassen. Analysiert wurden 159 Tarife von 81 Anbietern. Die Höhe der Prämie wurde mit 30 Prozent berücksichtigt, die Qualität der Leistungen floss zu 70 Prozent in den Vergleich ein. Insgesamt kamen 63 Leistungskriterien auf den Prüfstand und wurden für die vier Musterfälle Einsteiger, Familie, Senioren und Elektromobilität untersucht. In allen Bereichen konnte zum Beispiel die uniVersa überzeugen und erhielt für ihren Kfz-Tarif FLEXXdrive mit Werkstatt-Service viermal die Höchstnote „Sehr gut“. Am Markt hat sich in den letzten Jahren einiges getan. So bieten neuere Tarife oftmals deutlich bessere Leistungen und mehr Schutz für Autofahrer. Allein aus diesem Grund kann sich oft schon ein Wechsel von einem Alt-Tarif in eine neue Police lohnen.