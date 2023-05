Jubiläumsveranstaltung der Selbsthilfegruppe Syrinx Nordbayern

Die Selbsthilfegruppe Syrinx Nordbayern lud am 29. April anlässlich ihres 15-jährigen Jubiläums zu einem Syringomyelie-Tag in Nürnberg ein. Die Syringomyelie ist eine seltene Erkrankung des Rückenmarks, bei der es im Mark zu Höhlenbildungen kommt. Die Veranstaltung fand unter dem Motto „Perspektiven und Retroperspektiven aus 15 Jahren“ auf Einladung von uniVersa-Vorstandsvorsitzendem Michael Baulig in der Hauptverwaltung der uniVersa Versicherungsunternehmen statt. „Wir unterstützen die Selbsthilfegruppe bereits seit zwölf Jahren“, so Baulig. Hannelore Beke, die Gründerin und Leiterin der Selbsthilfegruppe, begrüßte die rund 50 Teilnehmenden. Dr. Tilo Graf, Neurologe und Chefarzt der Rehaklinik Bad Kötzting, gab im Anschluss einen Überblick über Syringomyelie und Chiari-Malformation. Bei Letzterer handelt es sich um eine Fehlbildung der hinteren Schädelgrube. Über die Achtsamkeit und Lebenspflege bei Krankheit und Gesundheit referierte Neurologe Dr. Udo Zikeli aus Fürth. Lydia Aich aus Neuhaus am Inn erklärte zum Abschluss den Begriff Podoätiologie. Er stammt aus dem Griechischen und steht für den Fuß und die Lehre der Ursachenforschung von Krankheiten. Über die speziellen Behandlungsmöglichkeiten im Kreiskrankenhaus Greiz informierte Dr. Ronald Krüger, Facharzt für Anästhesiologie. Zum Abschluss blickten die Teilnehmenden in einer bebilderten Retrospektive auf die letzten 15 Jahre zurück. Weitere Informationen und Hilfe finden Interessierte und Betroffene im Internet unter www.syrinx-nordbayern.de