Institut für Vorsorge und Finanzplanung prüft BU-Angebote

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) prüft regelmäßig die Angebote an Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU). Grundlage für die Bewertung sind bis zu 100 Vergleichskriterien. Neben der Bedingungsqualität wird auch die Stabilität und Finanzstärke des Unternehmens, die Flexibilität der Tarife sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis geprüft. Der Tarif PremiumSBU der uniVersa konnte im Gesamtergebnis überzeugen und wurde gleich mehrfach ausgezeichnet. Für kaufmännische Berufe und Azubis gab es vom IVFP die Gesamtnote „Sehr gut", für Studenten, Handwerker, medizinische Berufe und Selbstständige die Höchstbewertung „Exzellent". Als Besonderheit leistet der Premiumtarif der uniVersa auch bei längerer Arbeitsunfähigkeit sowie bei einer Wiedereingliederung. Zudem kann der BU-Schutz anlassunabhängig nach fünf, zehn und 15 Jahren ab Beginn ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöht werden.

uniVersa Versicherungen Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 - dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. - zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Rund 9.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung.





