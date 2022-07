Innovationspreis: uniVersa zählt zu Deutschlands innovativsten Unternehmen

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung untersuchte im Auftrag von Deutschlandtest über 400 Millionen Onlinequellen zu mehr als 12.000 Unternehmen in Deutschland. Bewertet wurden Aussagen zu den fünf Bereichen Innovationsfähigkeit, Investitionen, Forschung und Entwicklung, Produktneuheiten sowie Technologie. Die Sieger nach Branchen wurden im Nachrichtenmagazin Focus in der Ausgabe 25/2022 ausgezeichnet. In der Kategorie Private Krankenversicherungen erhielt die uniVersa das Prädikat „Deutschlands innovativste Unternehmen“ und erzielte 91 von 100 möglichen Punkten. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit wurde 1843 gegründet und ist damit die älteste private Krankenversicherung in Deutschland.