Hilfe für Krebskranke: uniVersa spendet 3.000 Euro
Bereits seit 1978 unterstützt der Verein „Hilfe für Krebskranke“ in Nürnberg das Klinikum Nürnberg Nord, ein international anerkanntes Zentrum zur Behandlung von Patienten mit Krebs- und Leukämieerkrankungen. Ein besonderes Augenmerk gilt dem menschlichen Aspekt in der Betreuung der Patienten: Das Projekt „Familien leben mit Krebs“ mit einem ergänzenden Beratungs- und Betreuungsangebot für betroffene Familien ist ein Beispiel. Ein weiterer aktueller Schwerpunkt ist die Forschungstätigkeit im Bereich Immuntherapie sowie der Einheit für Knochenmarkstransplantation. Die uniVersa Versicherungsunternehmen unterstützen den Verein mit einer Spende über 3.000 Euro. „Unser Auftrag endet nicht beim Versicherungsschutz. Wir möchten als Unternehmen einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und unterstützen die Initiative deshalb sehr gerne“, erklärte uniVersa-Vorstandsmitglied Dr. Marco Wimmer. Das Spendengeld stammt unter anderem aus der Weihnachtsaktion „Spenden statt Schenken“. Anstelle von Weihnachtskarten und Geschenken werden darüber seit 2012 bundesweit soziale Projekte und Organisationen unterstützt.