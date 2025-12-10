Kontakt
Hilfe für Krebskranke: uniVersa spendet 3.000 Euro

Die uniVersa unterstützt den Verein „Hilfe für Krebskranke“ in Nürnberg mit einer Spende über 3.000 Euro. Das Geld stammt unter anderem aus der Aktion „Spenden statt Schenken“.

Bereits seit 1978 unterstützt der Verein „Hilfe für Krebskranke“ in Nürnberg das Klinikum Nürnberg Nord, ein international anerkanntes Zentrum zur Behandlung von Patienten mit Krebs- und Leukämieerkrankungen. Ein besonderes Augenmerk gilt dem menschlichen Aspekt in der Betreuung der Patienten: Das Projekt „Familien leben mit Krebs“ mit einem ergänzenden Beratungs- und Betreuungsangebot für betroffene Familien ist ein Beispiel. Ein weiterer aktueller Schwerpunkt ist die Forschungstätigkeit im Bereich Immuntherapie sowie der Einheit für Knochenmarkstransplantation. Die uniVersa Versicherungsunternehmen unterstützen den Verein mit einer Spende über 3.000 Euro. „Unser Auftrag endet nicht beim Versicherungsschutz. Wir möchten als Unternehmen einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und unterstützen die Initiative deshalb sehr gerne“, erklärte uniVersa-Vorstandsmitglied Dr. Marco Wimmer. Das Spendengeld stammt unter anderem aus der Weihnachtsaktion „Spenden statt Schenken“. Anstelle von Weihnachtskarten und Geschenken werden darüber seit 2012 bundesweit soziale Projekte und Organisationen unterstützt.

uniVersa Versicherungen

Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 – dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. – zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Rund 7.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung.

