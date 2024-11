Hausratversicherung im Test

Die Hausratversicherung zahlt bei Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl sowie Sturm und Hagel. Der IT-Dienstleister Softfair untersuchte die Angebote am Markt anhand 63 Leistungskriterien. Beim Analysehaus Ascore kamen 66 Kriterien auf den Prüfstand. Der best-Tarif der uniVersa konnte beide Analysten überzeugen und erhielt jeweils die Bestbewertung: „Hervorragend“ von Softfair und „Herausragend“ von Ascore. Das modular aufgebaute Absicherungskonzept der uniVersa lässt sich um eine Best-Leistungs-Garantie und Allgefahrendeckung erweitern. Zudem können Naturgefahren, Fahrraddiebstahl, Glasschäden sowie ein Haus- und Wohnungsschutzbrief mitversichert werden. Optional ist auch eine Vollkasko für Fahrräder und E-Bikes möglich. Zudem wird ein erweiterter Schutz für dauerhaft untergebrachten Hausrat in Ferienwohnungen, Gartenhäusern in Schrebergärten sowie Wohnwagen angeboten.