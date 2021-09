Die private Haftpflichtversicherung zählt zu den wichtigsten Policen, die in keinem Haushalt fehlen sollte. Rund 83 Prozent der Deutschen besitzen bereits einen solchen Vertrag. Doch neuere Tarife bieten meist ein deutlich besseres Preis-Leitungs-Verhältnis. Das Wirtschaftsmagazin Euro hat in der Ausgabe 9/2021 insgesamt 270 Tarife von 77 Anbietern für Neukunden getestet. Ein „Sehr gut“ gab es in der Gesamtwertung der beiden Kategorien Single und Familie etwa für die uniVersa mit dem best-Tarif in einer 50-Millionen-Euro-Deckung. Besonders überzeugen konnte er beim Angebot für Familien. Dort kamen 42 Leistungskriterien auf den Prüfstand. Die volle Punktzahl gab es beispielsweise in den Kategorien Schutz bei Forderungsausfall, Gefälligkeitshandlungen, Deliktunfähigkeit, Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen und beweglichen Sachen sowie beim Auslandsaufenthalt weltweit. Ein Wechsel in einen neueren Tarif ist meist problemlos möglich. Manche Anbieter gewähren hier sogar eine kostenfreie Summen- und Differenzdeckung. Diese garantiert, dass der höhere Versicherungsschutz bei einem Wechsel bereits ab Antragseinreichung gilt, auch wenn der Beginn aufgrund von Kündigungsfristen beim Vorversicherer erst später ist.

(lifePR) (