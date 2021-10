Rund 477.000 Absolventen haben im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ihr Studium an einer deutschen Hochschule abgeschlossen. Wer bereits eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) abgeschlossen hat, kann nach erfolgreichem Studienabschluss bei den meisten Policen eine Nachversicherungsgarantie in Anspruch nehmen. Darauf weist die uniVersa Versicherung hin. Darüber kann der bestehende Schutz ohne erneute Gesundheitsprüfung aufgestockt werden. Zwischenzeitlich aufgetretene Erkrankungen führen dann zu keinem Risikozuschlag oder Leistungsausschluss und auch zu keiner Ablehnung des Antrages. Allerdings sollte man nicht allzu lange warten. Denn die Nachversicherungsgarantie ist je nach Tarif und Anbieter nur innerhalb bestimmter Fristen nutzbar, meist zwischen drei und sechs Monate ab dem Ende des Studiums. Wer noch keinen BU-Vertrag hat, sollte beim Abschluss darauf achten, dass möglichst umfangreiche Nachversicherungsgarantien enthalten sind. Darüber sollte ein planmäßiger Ausbau des Schutzes ohne erneute Gesundheitsprüfung bei steigendem Einkommen sowie verschiedenen Lebensereignissen wie Heirat, Geburt von Kindern, Eigenheimkauf und Wechsel in die Selbstständigkeit möglich sein.

