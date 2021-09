Am 1. September begann für 15 Auszubildende und zwei duale Studenten der Berufsstart bei den uniVersa Versicherungsunternehmen in Nürnberg. Ausgebildet werden acht Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, sechs Fachinformatiker sowie eine Kauffrau für Büromanagement. Die dualen Studiengänge werden in den Bereichen Marketing und Digitale Medien sowie Business Administration angeboten. In den ersten Tagen standen das gegenseitige Kennenlernen und grundlegende Informationen auf dem Programm. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Einführungs- und Willkommensveranstaltungen teilweise virtuell durchgeführt. Der bei Berufsstartern sehr beliebte Outdoortag fand in diesem Jahr mit einer Wanderung, verschiedenen Teamspielen und einem Picknick statt. Insgesamt bildet die uniVersa derzeit 55 Auszubildende am Unternehmenssitz in Nürnberg aus, davon acht duale Studenten. Zwei weitere Azubis werden in den Geschäftsstellen und bei Außendienstpartnern zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen ausgebildet.

