Die beliebtesten Fondspolicen-Anbieter: Platz 1 für uniVersa

Das Anlagemagazin FONDS professionell wollte in einer exklusiven Umfrage für die Ausgabe 3/2022 wissen, welche Versicherer die attraktivsten Fondspolicen bieten. Auf Platz 1 mit 29,2 Prozent der Stimmen wurde die uniVersa gewählt. Bei der Auswahl einer Fondspolice achten Berater laut der Umfrage vor allem auf günstige Kosten, Flexibilität und eine große Indexfondsauswahl (ETF). Klassische Fondspolicen ohne Garantie werden mit 67,8 Prozent am häufigsten empfohlen, gefolgt von Policen mit gemanagten, vorselektierten Fondsportfolios. Berater schätzen an der uniVersa vor allem die günstige Kostenstruktur und dass es keine guthabenbezogenen Kosten auf das angesparte Vermögen gibt. Auf Wunsch kann auch eines von drei nachhaltigen, aktiv gemanagten Strategiedepots gewählt werden. Ein Anlageausschuss, der von den unabhängigen Finanzexperten von Feri beraten wird, achtet dann darauf, dass Chancen und Risiken immer im gewünschten Verhältnis zueinander stehen.