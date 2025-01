Deutschlandticket: uniVersa bezuschusst Firmenabo großzügig

Das Deutschlandticket kostet seit Jahresbeginn regulär 58 Euro pro Monat. Mitarbeitende der uniVersa erhalten es als Jobticket bereits für rund 20 Euro pro Monat, Auszubildende und dual Studierende sogar noch günstiger.



Der Preis für das Deutschlandticket hat sich zum 1. Januar von 49 auf 58 Euro pro Monat erhöht. Damit ist bundesweites Fahren in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs rund um die Uhr möglich. Günstiger erhalten es Mitarbeitende oft über ein sogenanntes Jobticket. Die uniVersa Versicherungsunternehmen aus Nürnberg bezuschussen es mit 25 Prozent plus 20 Euro für Mitarbeitende und 25 Euro für Auszubildende sowie dual Studierende. Unter dem Strich zahlen Mitarbeitende seit Januar für das Deutschlandticket nur 20,60 Euro monatlich sowie die jungen Nachwuchskräfte in Ausbildung nur 15,60 Euro. Damit beteiligt sich die uniVersa auch an den gestiegenen Mehrkosten und will weiterhin einen aktiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten. Bezuschusst wird zudem das ermäßigte Deutschlandticket des Freistaats Bayern. Statt für 38 Euro pro Monat erhalten es Auszubildende und dual Studierende der uniVersa für nur 13 Euro monatlich. Die Unternehmenszentrale in Nürnberg ist mit Bus, U-Bahn und Straßenbahn sehr günstig zu erreichen. Zudem ist Arbeiten im Homeoffice möglich. In Zeiten von Fachkräftemangel will die uniVersa mit dem erhöhten Fahrtkostenzuschuss und dem Angebot zum mobilen Arbeiten weiter im Wettbewerb um junge Nachwuchskräfte punkten.

