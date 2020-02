Pressemitteilung BoxID: 787521 (uniVersa Versicherungen)

Deutschlands beste Arbeitgeber: uniVersa für hohe Arbeitgeber-Attraktivität ausgezeichnet

Die uniVersa Versicherungsunternehmen wurden bei einer Bevölkerungsumfrage zu Deutschlands besten Arbeitgebern mit Firmensitz in Bayern mit dem Prädikat „sehr hohe Arbeitgeber-Attraktivität“ ausgezeichnet. In Kooperation mit der Zeitschrift „Die Welt“ erhob das Kölner Analyse-Institut ServiceValue in regionalen und überregionalen Umfragen, wie attraktiv deutsche Unternehmen aus der Bevölkerung heraus bewertet werden. Für Bayern berücksichtigte das Ranking insgesamt 1.730 Unternehmen. Die uniVersa bietet am Sitz in Nürnberg nicht nur attraktive Jobangebote, sondern auch Ausbildungsplätze für verschiedene Berufe, duale Studiengänge, Praktika, Werkstudium und Abschlussarbeiten an.

