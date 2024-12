Bilanzrating: Vorsorge auf stabilen Beinen

Wer mit einer Lebensversicherung (LV) vorsorgt, will seine Arbeitskraftabsicherung, Alters- und Hinterbliebenenversorgung in sicheren Händen wissen. Wie stabil die Anbieter aufgestellt sind, hat ein neues Bilanzrating untersucht.



Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat im November das „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2023“ (Map-Report 936) veröffentlicht. Auf den Prüfstand kamen 53 Versicherer. Sie wurden anhand von 13 Bilanzkennzahlen untersucht, zum Beispiel Solvabilität, Sicherheitsmittel, Quote zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB), Abschluss- und Verwaltungskosten sowie Bestandswachstum. Dabei wurde für die Kennzahlen ein Fünfjahresdurchschnitt gebildet, sodass kurzfristige Einflüsse geglättet, aber auch längerfristige Entwicklungen berücksichtigt sind. Mit der Bestnote „mmm+“, die für hervorragende Leistungen steht, wurde erstmals die uniVersa Lebensversicherung ausgezeichnet, die mit 357 Punkten Platz zwei belegte.

