Am 2. September begannen 22 neue Auszubildende und eine duale Studentin ihre berufliche Erstausbildung beim Traditionsversicherer uniVersa in der Unternehmenszentrale in Nürnberg. Ausgebildet werden 14 Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen, sieben Fachinformatiker/-innen und eine Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie im eigenen Betriebsrestaurant. Das duale Studium erfolgt in Wirtschaftspsychologie an der FOM Hochschule Nürnberg. Erfreulicherweise konnten trotz eines angespannten Ausbildungsmarktes alle ausgeschriebenen Stellen besetzt werden. „Wir bieten eine Vielzahl von attraktiven, abwechslungsreichen und modernen Ausbildungsberufen in einem angenehmen und familiären Arbeitsklima mit attraktiven Benefits für junge Leute“, erklärte Ausbildungsleiterin Theresa Brütting das Erfolgsrezept der uniVersa. Der neue Ausbildungsjahrgang begann mit einer dreitägigen Einführungsveranstaltung. Neben informativen Präsentationen und Vorträgen kam auch der Spaß durch verschiedene Kennenlernspiele und Gruppenaufgaben, die es zu lösen galt, nicht zu kurz. Insgesamt bildet die uniVersa am Unternehmensstandort 65 Auszubildende und dual Studierende aus. Weitere Informationen rund um die Ausbildung und das duale Studium gibt es unter www.universa.de/azubi