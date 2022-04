Altersvorsorge in guten Händen: Zweimal Bestnote für uniVersa

Wer seinen Lebensstandard im Alter halten will, kommt um eine private Altersvorsorge nicht umhin. Das Analysehaus Franke und Bornberg hat in seinem Altersvorsorge-Rating den Markt nach Produktkonzept, Flexibilität und Transparenz untersucht und bis zu 64 Kriterien aus den Versicherungsbedingungen geprüft. Die uniVersa erhielt hierbei gleich zweimal die Bestnote „FFF+/Hervorragend (0,5)“ verliehen. Ausgezeichnet wurden bei dem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit aus Nürnberg die fondsgebundene Rentenversicherung topinvest sowie die staatlich geförderte, fondsgebundene Rüruprente. Beide Produkte bieten neben einer freien Fondsauswahl auch ein aktiv gemanagtes Strategiedepot an. Produktübergreifend konnten sie mit der vollen Punktzahl vor allem beim Fondsangebot, der Transparenz der Verwaltungsgebühren sowie der Garantieausprägung beispielsweise bei den Kriterien Garantierter Rentenfaktor und Günstigerprüfung zum Rentenbeginn überzeugen.