Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049859

uniVersa Versicherungen Sulzbacher Straße 1-7 90489 Nürnberg, Deutschland http://www.universa.de
Ansprechpartner:in Herr Stefan Taschner +49 911 53071698
Logo der Firma uniVersa Versicherungen

Altersvorsorge: Staatliche Fördergrenzen erhöht

(lifePR) (Nürnberg, )
Wer fürs Alter vorsorgen will, kann sich seit Jahresbeginn über erhöhte staatliche Fördergrenzen freuen. Verbesserungen gab es bei der Rürup-Rente und der betrieblichen Altersvorsorge.

Beiträge zur ersten Schicht der Altersvorsorge können jetzt bis zu 30.826 Euro pro Jahr (Vorjahr: 29.344 Euro) als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. „Darunter fallen zum Beispiel neben der gesetzlichen Rentenversicherung auch Sparbeiträge für eine private Rürup-Rente, die als Besonderheit auch fondsgebunden möglich ist“, erklärt die uniVersa Versicherung. Für zusammen veranlagte Ehegatten gilt der doppelte Förderwert. Bei der betrieblichen Altersvorsorge können in diesem Jahr bis zu 4.056 Euro vom Bruttoeinkommen steuer- und sozialabgabenfrei fürs Alter gespart werden (Vorjahr: 3.864 Euro). Der Arbeitgeber bezuschusst dies in der Regel noch mit mindestens 15 Prozent. „Steuerfrei können zusätzlich noch einmal 4.056 Euro vom Bruttoeinkommen in eine betriebliche Altersvorsorge umgewandelt werden“, so die uniVersa. Damit werden insgesamt 8.112 Euro steuerlich gefördert. Das sind 384 Euro mehr als im Vorjahr. Erhöht hat sich auch der Freibetrag, bis zu dem versicherungspflichtige Rentner keine gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge auf ihre Betriebsrente bezahlen müssen. Er stieg auf 197,75 Euro pro Monat (Vorjahr: 187,25). Damit bleiben Kapitalabfindungen bis zu 23.730 Euro (Vorjahr: 22.470 Euro) von Krankenversicherungsbeiträgen verschont.

Website Promotion

Website Promotion

uniVersa Versicherungen

Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 – dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. – zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Rund 7.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.