Deep Dives statt Hot Takes: Düzen Tekkal und Khesrau Behroz beleuchten gemeinsam das aktuelle Zeitgeschehen in „TEKKAL & BEHROZ“.

Der neue Podcast von Undone erscheint ab dem 14. Juli 2023 immer freitags.

Täglich erleben wir einen Sturm aus Eilmeldungen, Nachrichtentickern, Insta-Storys, TikToks und Tweets. Viele kurze Meldungen, die in Medien und sozialen Netzwerken große Diskussionen entfachen – aber mehr Kontext, eine tiefere Auseinandersetzung und vor allem eine frischere Perspektive benötigen.



Geschwister in Gedanken, Freund:innen am Mikrofon: Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal und Podcast-Produzent Khesrau Behroz („Cui Bono“) sprechen ab dem 14. Juli in ihrem neuen Podcast „TEKKAL & BEHROZ“ wöchentlich über ein gesellschaftlich und politisch relevantes Thema unserer Zeit. Dabei hat Khesrau Behroz den journalistischen Blick, während Düzen Tekkal von ihrer Arbeit als Menschenrechtsaktivistin und den dazugehörigen Begegnungen berichtet.



In rund 45 Minuten besprechen sie unerzählte Geschichten und beziehen Stellung, vor allem zu Themen, die im täglichen News-Wettstreit untergehen. Es ist aber auch ein vertrautes Gespräch unter Freund:innen über Schmerz und Hoffnung, Sinn und Unsinn des Lebens. Tekkal und Behroz können trotz der Schwere und Ernsthaftigkeit der Themen auch über- und miteinander lachen. Ihre leichten und humorvollen Unterhaltungen sollen den Zuhörer:innen das Gefühl geben, mit ihren scheinbar unlösbaren Fragen nicht allein zu sein.



„TEKKAL & BEHROZ“ klingt anders als andere Gesprächspodcasts. Denn er wird begleitet von einem für Undone typisch aufwändigen Sound Design. Die Musik kommt von Jakob Ilja, der auch schon beide Staffeln von „Cui Bono“ vertont hat.



Düzen Tekkal: „Als Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin weiß ich, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist. Ich bin viel unterwegs in meiner Arbeit und treffe auf Menschen, die auf verzweifelter Suche nach einer Stimme sind. Menschen, deren Perspektiven sonst kaum vorkommen – schon gar nicht in der Welt von Gesprächspodcasts, die immer noch sehr weiß und männlich dominiert sind. Es ist uns wichtig, genaue diese Lebenswelten in unserem Podcast auch zu zeigen.“



Khesrau Behroz: „Düzen und ich – wir sind, anders als unsere seltsamen Namen vielleicht vermuten lassen, keine Gäste in diesem Land: Wir sind Gastgeber. Wir wollen einen Podcast machen, in dem zwei Menschen mit diesen eben seltsamen Namen aufeinandertreffen und aus ihrer ganz besonderen Perspektive über die Dinge sprechen, über die sonst nur andere verhandeln. Gesprächspodcasts werden derzeit von den immer selben Stimmen dominiert – Zeit, zu zeigen, wer noch so in Deutschland lebt.“



„TEKKAL & BEHROZ“ – die neue Undone Produktion mit Düzen Tekkal und Khesrau Behroz ab 14. Juli 2023 immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Mit Originalmusik von Jakob Ilja („Cui Bono“). „TEKKAL & BEHROZ“ wird exklusiv vermarktet von Seven.One Audio, dem Podcast-Bereich der Seven.One Entertainment Group. Der Podcast wird umgesetzt mit freundlicher Unterstützung von GermanDream.



Düzen Tekkal wird 1978 als Kind von Einwanderern in Hannover geboren und wächst dort mit elf Geschwistern auf. Nachdem ihre Familie als Kurden und Jesiden in ihrer Heimat verfolgt wurde, kämpft Düzen Tekkal jetzt als Journalistin, Autorin, Menschenrechtsaktivistin, Filmemacherin und Sozialunternehmerin auf internationaler Ebene für Menschenrechte. 2014 reist sie in den Irak, um den Dokumentarfilm „Hawar – Meine Reise in den Genozid“ zu drehen und die Zerstörung durch den IS, den Völkermord gegen die Jesiden und besonders die Gewalt gegenüber Frauen zu thematisieren. 2015 gründet sie mit ihren Schwestern die Hilfsorganisation Hawar.help e. V. und 2019 die Bildungsinitiative GermanDream. Für ihr Engagement und politischen Aktivitäten erhält Düzen Tekkal diverse Auszeichnungen, unter anderem auch das Bundesverdienstkreuz im Jahr 2021.



Khesrau Behroz wird 1987 in Kabul, Afghanistan, geboren und lebt seit 1994 in Deutschland. Er ist Autor, Journalist und Podcaster. Mit „Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?“ erscheint 2021 ein sechsteiliger Podcast, den Khesrau Behroz schreibt und moderiert. Ende 2022 folgt die zweite Staffel „Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord?“, die sich mit dem YouTuber Drachenlord und dem Thema Cybermobbing auseinandersetzt. In der Zwischenzeit gründet er gemeinsam mit seinem Kollegen Patrick Stegemann die Produktionsfirma Undone. 2022 sitzt er im Beirat des Journalism Innovators Program der Hamburg Media School. Behroz wird mit zahlreichen Preisen für seine Arbeit ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis für Popkultur, dem Grimme Online Award, dem Reporterpreis und dem Deutschen Podcast Preis.