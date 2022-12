TVN GROUP - Wechsel in der Geschäftsführung

Markus Osthaus ist seit 2013 Teil der Geschäftsführung der TVN GROUP. Der Diplom-Ökonom leitete bisher in verschiedenen kaufmännischen und geschäftsführenden Positionen die Geschicke von TVN-Konzerntöchtern. Als CEO der TVN GROUP wird er den eingeschlagenen Erfolgskurs konsequent fortsetzen.„Mit seiner Kundenorientierung und versierten Kenntnis des TV-Produktionsmarktes hat Markus Osthaus ganz wesentlich zur guten Entwicklung der TVN GROUP in den letzten Jahren beigetragen. Ich freue mich sehr, dass er nun die Gesamtverantwortung für unsere Bewegtbild-Sparte in einer immer digitaler und komplexer werdenden Medienwelt übernimmt“, sagt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe.Christian Panhorst ist seit neun Jahren kaufmännischer Leiter der TVN GROUP und wird in seiner neuen Rolle als CFO die Bereiche Finanzen, Controlling, IT sowie Personal und Ausbildung bei der TVN GROUP verantworten.Der langjährige CEO, Frank Hähnel, wird der TVN GROUP weiterhin eng als Senior Advisor verbunden bleiben. „Frank Hähnel hat die TVN GROUP von einem regionalen Technikdienstleister zu einem an zehn Standorten in Deutschland aktiven Medienunternehmen mit einem breiten Leistungsportfolio ausgebaut. Ich danke ihm sehr für seinen herausragenden Einsatz und freue mich sehr, dass seine Expertise und seine Energie uns auch zukünftig erhalten bleiben“, sagt Thomas Düffert.Die MADSACK Mediengruppe setzt auf das Zukunftspotenzial regionaler und lokaler Medien. Zum Portfolio zählen 19 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), reichweitenstarke Digitalangebote sowie Anzeigenblätter. Zum Verbund gehören weiterhin diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen. Hinzu kommen Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Digitalgeschäft, Mobilität, Post und Logistik, Film- und Fernsehproduktion sowie Werbung und Kommunikation. www.madsack.de