Deutscher Digital Award 2022 in Silber für Branded Content Video Serie von TVN CORPORATE MEDIA

TVN CORPORATE MEDIA wurde mit dem Branchenpreis „Deutscher Digital Award 2022" in Silber in der Kategorie Branded Content Video Serie ausgezeichnet. Ausgezeichnet wurde die Web-Serie „Gesundheit unter vier Augen“, die ein Kreativ-Team der Agentur im Auftrag der Krankenkasse Die Techniker entwickelt hat.



Ziel war ein serielles Angebot für die Zielgruppe der Gen Z und Postmillennials. In kurzweiligen und persönlich gestalteten Sendungen thematisieren die Influencer Miriam Davoudvandi, Marvin Wildhage und Marius Angeschrien auch schwierige Sachverhalte wie Einsamkeit, Ängste oder Suchtverhalten. Sie sprechen mit Betroffenen und testen Hilfsangebote im Selbstversuch.



„Wir haben Hosts gewählt, die auch bei sensiblen Angelegenheiten den richtigen Ton treffen und ein private Gesprächsatmosphäre schaffen. Dabei kombinieren wir Wohnzimmer-Feeling im Studio mit Außendrehs“, so TVN CORPORATE MEDIA Creative Director Thorsten Lohse zur Formatentwicklung.



„Das Format wird von allen Beteiligten mit Engagement, umfassender Recherche, konstruktiver Auseinandersetzung und Herzblut gemeinsam gestaltet“, ergänzt TVN CORPORATE MEDIA Geschäftsführerin Katharina Lesniczack. „Durch ihre hohe Glaubwürdigkeit erzielt die Web-Serie eine große Reichweite und überdurchschnittlich viele positive Reaktionen. Das wollten wir für unsere Auftraggeber erreichen.“



„Gesundheit unter vier Augen“ zählt derzeit zu den erfolgreichsten Branded-Content-Webserien in Deutschland. Auf dem Die Techniker-YouTube-Kanal stehen inzwischen 39 Folgen bereit.



Seit 2015 konzipiert und realisiert TVN CORPORATE MEDIA für Die Techniker Bewegtbildcontent für die interne und externe Kommunikation. Dazu zählen innovative Werbe- und Imagefilme, Interviews und Reportagereihen für die Bereiche Gesundheit und Krankenversicherung, die passend zum Markenversprechen der Techniker konzipiert werden.