Online-Seminar

Die Fortbildung „Wahrnehmung & Unbewusste Vorurteile – Wie unsere Kommunikation beeinflusst wird“ behandelt die psychologischen Ursprünge von vorurteilsbehaftetem Denken und deren Auswirkungen auf unsere Kommunikation. Die Herausbildung von Vorurteilen ist bereits in uns angelegt, aber obwohl Vorurteile fester Bestandteil menschlicher Wahrnehmung sind, können sie durch Reflexion und bewusste Kommunikation eingedämmt werden.Die Auswirkungen von Vorteilen auf die Kommunikation zwischen Schüler*innen, Lehrer*innen und der Schulverwaltung sowie die interkulturelle Vorurteilsbildung werden besondere Themenschwerpunkte der Fortbildung sein. Diese dient als gute Grundlage z.B. für die Behandlung von Vorurteilen im Unterricht oder für die Arbeit von Streitschlichter*innen und Mediator*innen. Auch als Basisveranstaltung zur Verbesserung der Kommunikation in Kolleg und Verwaltung ist die Fortbildung geeignet. An praktischen Beispielen, kurzen Workshop-Elementen und mithilfe überraschender Wahrnehmungstäuschungen werden Inhalte spannend und nachhaltig vermittelt.WANN: Donnerstag, 29. April 2021, 15:00 - 17:30WO: OnlineANMELDUNG: bis 27. April über FIBS oder buchung@philoscience.deKOSTEN: 25 EuroBei Fragen steht Ihnen unsere Organisatorische Leiterin Imelda Stier unter stier@philoscience.de gerne zur Verfügung.