Mit den Veränderungen der Arbeitswelt durch Corona befasst sich das Webinar „Zurück ins Büro – Ja, aber sicher!“, das die RICS, TÜV SÜD und Cushman & Wakefield am 30. Juni 2020 durchführen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie das „neue Normal“ im Büroalltag aussieht. Das Webinar zeigt auf, wie die sichere Wiedereröffnung von Geschäftsgebäuden gelingen kann und wie sich Social Distancing und Hygieneregeln umsetzen lassen. Es findet am 30. Juni 2020 von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos und erfordert lediglich eine Registrierung unter https://lnkd.in/dhYWrKA Informationen über spezielle Leistungen von TÜV SÜD für den sicheren Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag gibt es unter https://www.tuvsud.com/...