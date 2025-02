Zukunft gestalten: TÜV SÜD lädt zu Girls‘ and Boys‘ Day ein

„TÜV SÜD bietet vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben: Davon können sich Jugendliche am Girls‘ und Boys‘ Day selbst ein Bild machen. Sie können sich aktiv beteiligen und erfahren, wie sich die Prüfungen von Produkten, Anlagen und Prozessen auf die Sicherheit von Menschen und auch auf ihren Alltag auswirken. Mit der Teilnahme am bundesweiten Aktionstag wollen wir auch in diesem Jahr jungen Menschen ermöglichen, TÜV SÜD, die Mitarbeitenden und deren Aufgaben kennenzulernen“, erläutert Markus Schwarzenböck, Leitung Konzernbereich Personal von TÜV SÜD.Ob an der Kfz-Prüfstelle oder in Prüflaboren – einen Tag lang können Jugendliche Sachverständige begleiten und ihnen Löcher in den Bauch fragen: Warum werden Auspuff, Achslager, Bremsbeläge und auch die Hupe bei Autos geprüft? Was wird bei Aufzügen, Rolltreppen oder Liften geprüft? Beim Boys‘ Day gibt es einen Einblick in die Arbeit hinter die Kulissen von kaufmännischen Berufen: Wie werden Vertrieb, die Einkaufsabteilung oder der Kundenservice organisiert? Egal, ob Girls‘ und Boys‘ Day, die Frage, wie jemand bei TÜV SÜD Fachkraft wird, wird auf alle Fälle beantwortet.Zu den Angeboten von TÜV SÜD kommen Interessierte über folgende Links:Alle Angebote von TÜV SÜD sind über die Webseite girls-day.de/radar und boys-day.de/radar mit den Suchworten „TÜV SÜD“ zu finden.Die Aktionstage Girls‘ und Boys‘ Day sollen Orientierung bei der Berufs- und Studienorientierung von Jugendlichen bieten und Berufsfelder aufzeigen, bei denen das jeweilige Geschlecht unterrepräsentiert ist. Sie werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.