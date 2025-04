Verlässlicher Partner für den Ausbau von erneuerbaren Energien

Deutschland gehört zu den führenden Ländern bei der Nutzung von Photovoltaik. Im Jahr 2024 erreichte der PV-Anteil an der Bruttostromerzeugung einen neuen Spitzenwert von 14,7 Prozent. „Die PV leistet einen wesentlichen Beitrag zu einer erfolgreichen Energiewende“, sagt Michael Lange, Senior Due Diligence Manager bei der TÜV SÜD Industrie Service GmbH. Dazu werde zukünftig auch der Ausbau der Agri-PV und die intelligente Kombination von Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen beitragen.Während bei der Agri-PV mit der DIN SPEC 91434 ein Standard geschaffen wurde, der klare Rahmenbedingungen für die Kombination aus landwirtschaftlicher Produktion und nachhaltiger Energie definiert, bietet die Kombination von Windenergie- und Photovoltaikanlagen die Möglichkeit, die Stromversorgung aufgrund der unterschiedlichen Erzeugungsprofile kontinuierlicher zu machen und durch die Nutzung eines gemeinsamen Anschlusspunktes den Ausbau von erneuerbaren Energien zu beschleunigen.TÜV SÜD unterstützt Planer, Bauherren und Betreiber bei der regelgerechten Realisierung von Agri-PV-Anlagen und von Hybridanlagen. Zudem schaffen die Expertinnen und Experten für Käufer, Verkäufer und Investoren von PV-Parks mit Technischen Due Diligences (TDD), Machbarkeitsstudien, Bewertungen von Vertragsgrundlagen und Finanzierungsmodellen sowie ausführlichen Untersuchungen der technischen Voraussetzungen sichere Entscheidungsgrundlagen.„Unsere Dienstleistungen umfassen nicht nur die Produktion, sondern auch die Speicherung und den Transport von erneuerbaren Energien“, erklärt Kristijan Cizmar, Leiter des Bereichs Energy Systems / Software & Cyber Security bei der TÜV SÜD Product Service GmbH. „Dabei begleiten wir unsere Kunden ganzheitlich auf dem Weg in eine nachhaltige Energiewelt und stellen die Einhaltung von nationalen und internationalen Anforderungen sicher.“Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Vielschichtigkeit des TÜV SÜD-Serviceportfolios: Die Expertinnen und Experten bieten umfassende Prüf- und Zertifizierungsleistungen für die elektrische Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Funktionale Sicherheit (FUSI), Cyber Security, Softwarequalität und Barrierefreiheit. Damit stellen sie sicher, dass Erneuerbare-Energien-Systeme die geforderten Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen.Ein weiteres wichtiges Thema von TÜV SÜD ist die Zuverlässigkeit und Sicherheit des gesamten Ökosystems für Elektrofahrzeuge. Hier reicht das Spektrum der Leistungen von der Integrität der Kommunikationsschnittstellen zwischen Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur über die Herstellerprüfung von Ladesystemen bis zur Unterstützung bei der Errichtung und beim Betrieb einer Ladeinfrastruktur, beispielsweise durch bau- und planungsbegleitende Prüfungen, wiederkehrende Prüfungen oder die Durchführung von Sicherheitsanalysen.• „First Experience Report on Dealing with the Requirements of the New EU Battery Regulation“, Benjamin Sommer, Senior Account Manager bei TÜV SÜD, 7. Mai 2025, 14:30 bis 16:00 Uhr, Halle C2, Stand C2.230 (Der Vortrag ist Teil der Session „Signposts and Guard Rails in the Energy Storage Growth Market”).Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von TÜV SÜD unter