Umweltverträgliche Rechenzentren mit dem DCMM

Die Grundlage des DCMM ist die europäische Norm CLC/TS 50600-5-1, die sich mit der Ein-richtung und Infrastruktur von Rechenzentren befasst. Dieser Normteil beschreibt den Aufbau und Einsatz eines Data Center Maturity Models (DCMM) zur Entwicklung und Umsetzung einer gezielten Nachhaltigkeitsstrategie. „Während bestehende ISO-Normen zum Energie- und Um-weltmanagement allgemein gefasst sind, präzisiert das DCMM die Anforderungen und Hand-lungsoptionen für Rechenzentren“, sagt Thomas Grüschow, Rechenzentrumsexperte bei TÜV SÜD.Die einzelnen Handlungsfelder der CLC/TS 50600-5-1 umfassen beispielsweise Energieeffizi-enz, Abwärmenutzung und Wasserbedarf, Treibhausgasemissionen und Aspekte der Kreislauf-wirtschaft. Sie basiert auf den seit Jahren etablierten Technical Reports TR 50600-99-1 zum Energiemanagement und TR 50600-99-2 zur umweltbezogenen Nachhaltigkeit sowie auf dem Code of Conduct der EU für nachhaltige Rechenzentren. In der Fassung vom Dezember 2023 wurde auch das aktuelle Audit-Scheme der EU-Taxonomie berücksichtigt.„Das DCMM liefert die strategische Grundlage, um schrittweise umweltverträglicher zu wer-den“, erklärt Grüschow. „Damit können wir das gesamte Management und Reporting, die Infra-struktur des Gebäudes, die Energieversorgung und -verteilung sowie die Kühlung bewerten.“ So müssen Rechenzentren beispielsweise ihre Abwärme einer weiteren Nutzung zuführen – bei geringeren Reifegraden intern, bei höheren Reifegraden extern. Zudem sollten Komponen-ten möglichst lange genutzt werden und wiederverwendbar oder recyclefähig sein. Auch IT-Einrichtungen und IT-Geräte werden bei der Bewertung des Reifegrads berücksichtigt – also Datenverarbeitung, Datenspeicher, Netzwerke und Software.„Das große Plus des DCMM sind die fünf Reifegrade“, betont Gerhard Klein, Head of Depart-ment Risk Management & Technical Due Diligence bei TÜV SÜD. So werden auch Teilerfolge honoriert, weil die Verbesserung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit mit jedem Reifegrad sofort dokumentiert werden kann. „Das DCMM ermöglicht den Betreibern nicht nur die Über-prüfung des Status quo“, so Klein, „sondern sie bekommen auch eine gezielte Strategie für die Erreichung der nächsten Stufen.“ Zudem sorge das DCMM für mehr Transparenz, wovon auch die Nutzer der Rechenzentren profitieren.Rechenzentren sind über mehrere Jahre meist rund um die Uhr in Betrieb – das macht sie enorm energieintensiv. Allein 2021 verbrauchten sie weltweit mehr als 30 Milliarden Kilowatt-stunden Energie. Einige Rechenzentren benötigen für ihre Kühlsysteme viel Wasser, was an manchen Orten zu Knappheiten und Nachhaltigkeitsthemen führen kann. Zudem bindet die Vielzahl an IT-Einrichtungen und elektronischen Geräten hochwertige Rohstoffe, die im Sinne der Kreislaufwirtschaft effizient gemanagt und zielgerichtet recycelt werden sollten.Weitere Informationen zu den TÜV SÜD-Leistungen für Rechenzentren gibt es unter tuvsud.com/rechenzentren