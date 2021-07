In Online-Veranstaltungen am 12. August und 7. September 2021 erklärt TÜV SÜD, was Hersteller von Druckgeräten in Zukunft beachten müssen und wie die neuen Anforderungen möglichst unkompliziert und vor allem fristgerecht umgesetzt werden können. Nach einem 30-minütigen Vortrag haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit ihren individuellen Fragestellungen an die TÜV SÜD-Experten zu wenden.Die Online-Veranstaltung „UK-Zertifizierung für Druckgeräte“ findet an beiden Tagen von 14:00 bis 15:00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis einen Tag vor der Veranstaltung möglich unter www.tuvsud.com/is-anmeldung