Top Bilder sorgen rundherum für mehr Erfolg

„Standardisierte Vermarktungsprozesse sorgen für gleichbleibend hohe Qualität und nachhaltigen Erfolg“, sagt Maximilian Küblbeck, Leiter Serviceline Schaden & Wert TÜV SÜD Division Mobility. Das gilt auch für das Bildmaterial. Fotos sind einer der entscheidenden Faktoren bei der Vermarktung im Netz. Sie bieten den ersten Eindruck und haben damit einen enorm großen Einfluss auf Auswahl und Entscheidung. Je detailreicher die Fotos sind, desto schneller nehmen Interessenten Kontakt mit dem Händler auf. „Um Kunden in diesem Punkt noch besser zu unterstützen, haben wir den Prozess der Bildaufnahmen mit PhotoFairy weiter digitalisiert“, erläutert Küblbeck weiter.Absolutes Spitzenprodukt in der PhotoFairy-Familie ist „MIC360°“. Der unter dem Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) vollkommen selbstständig arbeitende Roboter macht innerhalb von lediglich 40 Sekunden 360°-Bilder mit einer Hochleistungskamera. Dann kommt der rollende Roboter aus der Parkposition, umkreist filmend das Fahrzeug und erstellt automatisiert hochauflösende Aufnahmen. Dank innovativer Lidar-Radartechnologie ist der Roboter in der Lage, seine eigene Position kontinuierlich zu korrigieren. Dazu Küblbeck: „Gerade in großen Autohäusern mit einem hohen Fahrzeugdurchsatz garantiert MIC einen schnellen stabilen Ablauf und sorgt so für Prozesssicherheit.“Zum Leistungsspektrum von PhotoFairy gehören etwa die Unterstützung bei der Bildaufnahme, die Freistellung, Hintergründe im Corporate Design oder der vollautomatisierte Ablauf inklusive 360°-Rundum-Aufnahme per MIC 360°.Maximilian Küblbeck: „Die Vorteile liegen auf der Hand: Der automatisierte Prozess sorgt, speziell bei großen Stückzahlen an Fahrzeugen, für Tempo bei den Abläufen, für eine gleichbleibend hohe Fotoqualität und schnellen Weiterverkauf.“Egal wie groß das Fahrzeugaufkommen ist, die Remarketing-Fachleute derTÜV SÜD Division Mobility haben die App genauso für kleine Autohäuser mit weniger Volumen konzipiert wie für den Durchlauf von mehreren tausend Leasingrückläufern pro Jahr. Je nach Anforderung stehen Kunden hier verschiedene Bausteine von PhotoFairy für Außen- und Innenaufnahmen zur Verfügung. Neu ist, dass Kunden – auch private – die Dienstleistung sehr einfach online buchen und das Produkt individualisiert konfigurieren können. Bei der Startversion „Pure“ wird der Fotograf mit einer integrierten Kamerasteuerung in der PhotoFairy App unterstützt. In der Version PhotoFairy „Automatic“ kommt eine künstliche Intelligenz für die Freistellung und Platzierung auf wählbaren Hintergründen dazu.Stichwort detailreich: Auch ansprechende Fotos vom Innenraum lassen Interessenten schneller zum Hörer greifen. Eine spezielle Kamera für eine Rundumaufnahme vom Interieur steht dazu im Paket PhotoFairy 360° zur Verfügung. Die 360°-Außenaufnahmen werden via App gesteuert.Alle Infos zu PhotoFairy unter photofairy.tuvsud.com/de/