TÜV SÜD investiert im Großraum Stuttgart und schafft Jobs

Zusätzliche Arbeitsplätze, moderne Architektur, innovatives Energiekonzept, neueste Prüftechnik: TÜV SÜD investiert knapp drei Millionen Euro in ein neues Service-Center (TSC) in Ludwigsburg und stellt neue Mitarbeiter ein. Der moderne Bau befindet sich in der Dornierstraße 8, direkt gegenüber der alten Prüfhalle. Am Freitag, 23. Mai, ist die Eröffnungsfeier.„Autofahrer im Großraum nördlich von Stuttgart haben jetzt eine innovative Anlaufstelle für die Hauptuntersuchung und weitere Dienstleistungen rund um Pkw und Lkw. Moderne Architektur, zukunftsfestes Energiekonzept und neueste Prüftechnik – so sieht die Prüfstelle von morgen aus“, freut sich Maximilian Meszner, Leiter des neuen TÜV SÜD Service Centers.Mit dem Neubau reagiert der Konzern auch auf die wachsende Nachfrage nach Mobilitätsdienstleistungen für Auto-, Motorrad- und Lkw-Besitzer im Landkreis Ludwigsburg und darüber hinaus. Im neuen Service-Center, das direkt neben dem alten entsteht, wird auch die Verwaltung untergebracht. Zudem finden dort die theoretischen Fahrerlaubnisprüfungen statt. TÜV SÜD als Jobmotor: Mit dem Neubau steigert TÜV SÜD insgesamt sein Engagement im Großraum Stuttgart/Ludwigsburg. „Mit dem neuen TSC haben wir neue Arbeitsplätze geschaffen“, unterstreicht Maximilian Meszner.Die Eckdaten: Gute 400 Quadratmeter Prüfhalle, 170 Quadratmeter eingeschossige Verwaltung, inklusive Sozialräumen. Die Prüfhalle ist mit drei Bahnen ausgestattet, zwei für Pkw und eine für Lkw. Für Elektrofahrzeuge wird es eine Doppelladesäule geben, zwei weitere sollen folgen. Die Ladesäulen werden von der PV-Anlage auf dem Dach gespeist. Selbstverständlich entspricht der Neubau allen Vorschriften aus dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz. Umgesetzt wird das unter anderem mit einer Erdwärmepumpe.„Moderne Architektur, naturverträgliche und zukunftsweisende Bauweise, innovatives Einrichtungskonzept – das neue TSC in der Dornierstraße 8 wird eines der modernsten in Deutschland“, unterstreicht Maximilian Meszner.„Transparenz und Service sind die wichtigsten Leitgedanken unseres Teams in der täglichen Arbeit. Diese beiden Prinzipien sind auch der rote Faden für den Neustart am alten Standort“, so Meszner. Mehr Service bedeutet zum Beispiel: Die Wartezeiten für die Fahrzeuguntersuchung sollen noch kürzer werden. Mehr Transparenz heißt etwa: Der Autound Motorradfahrer kann die Untersuchungen an seinem Fahrzeug von A wie Auspuff bis Z wie Zusatzbeleuchtung direkt mit verfolgen.Neben den Klassikern Haupt- und Abgasuntersuchung sowie Fahrerlaubnisprüfungen bieten die Sachverständigen weitere Dienstleistungen für Auto- und Motorradfahrer sowie die Mobilitätsbranche an. Das Spektrum reicht von Wert- und Schadengutachten, über amtliche Sondergutachten bis hin zu speziellen Services für Oldtimerfans – etwa Gutachten für das H-Kennzeichen.Geöffnet ist das neue Service-Center Ludwigsburg, Dornierstraße 8, werktags von 07:30 bis 12:00 Uhr und von 12:30 bis 17:00 Uhr sowie samstags von 8:00 bis 12:00 Uhr.Weitere Informationen und Termine gibt es über die kostenfreie Hotline 0800 8888-090.Noch bequemer geht es online unter http://tuvsud.com/hauptuntersuchung