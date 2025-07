TÜV SÜD gibt Interim Führung nach Wechsel des CEO bekannt

Der Aufsichtsrat der TÜV SÜD AG hat Ishan Palit mit Wirkung zum 15. Juli 2025 zum Interim Chief Executive Officer (CEO / Vorsitzender des Vorstandes) berufen. Die Ernennung folgt auf die Bekanntgabe, dass Dr. Johannes Bussmann aus dem Unternehmen ausscheidet, um CEO von MTU Aero Engines AG zu werden. Er wird das Unternehmen am 14. Juli 2025 verlassen. Ishan Palit wird das Unternehmen in der Übergangszeit mit Sabine Nitzsche, Chief Financial Officer (CFO / Finanzvorständin) leiten, bis eine dauerhafte Nachfolge bekannt gegeben wird.



Ishan Palit hat über 30 Jahre Erfahrung bei TÜV SÜD. Er trat 1994 in das Unternehmen ein und hat das Geschäft in Indien aufgebaut. Danach war er CEO der Region Asia Pacific mit Sitz in Singapur; im Jahr 2011 übernahm er die Zuständigkeit für die globale Division Product Service. Seit 2017 ist er Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Vorstands und trägt dazu bei, die globale Strategie und das globale Geschäft von TÜV SÜD mitzugestalten.



Sabine Nitzsche trat im März 2025 als Chief Financial Officer (CFO / Finanzvorständin) und Mitglied des Vorstands bei TÜV SÜD ein. Sie hat über 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Operations in der Hightech- und Automotive-Industrie. Vor ihrem Wechsel zu TÜV SÜD war sie CFO und Vorstandsmitglied bei der Vitesco Technologies AG. Davor hatte sie verschiedene Führungspositionen bei Infineon Technologies AG inne, unter anderem als CFO für das Automotive-Geschäftssegment von Infineon und EMEA CFO bei GlobalFoundries.



“Wir freuen uns sehr, dass Ishan und Sabine das Interim Management während dieser Übergangszeit übernehmen”, sagte Frank Hyldmar, Vorsitzender des Aufsichtsrates der TÜV SÜD AG. “Ishan ist ein sehr erfahrener TÜV SÜD Manager, der umfassende Kenntnisse unseres Geschäfts und starke internationale Führungserfahrung mitbringt. Sabine zeichnet sich durch Finanzexpertise in verschiedenen internationalen Unternehmen aus. Gemeinsam werden sie ein starkes Führungsteam bilden, bis wir einen permanenten CEO bekannt geben.”



TÜV SÜD konzentriert sich weiterhin darauf, seinen Kunden, Mitarbeitenden und Partnern einen Mehrwert zu bieten, auf seinem starken Fundament aufzubauen und seine langfristige Strategie umzusetzen.

(lifePR) (