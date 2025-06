TÜV SÜD erneut Top-Arbeitgeber

TÜV SÜD ist erneut Spitzenreiter: Bereits zum siebten Mal wurde das Unternehmen mit dem automotive TopCareer AWARD 2025 als attraktivster Arbeitgeber in der Kategorie „Dienstleister im Umfeld des Automobilhandels“ ausgezeichnet. Grundlage ist das aktuelle Ranking der automotive TopCareer-Studie, die auf einer Befragung von fast 600 Studierenden und Young Professionals basiert. Der Preis wird vom Institut der Automobilwirtschaft (IfA), der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und dem Magazin Automobilwoche vergeben. Die Verleihung fand im Rahmen der Karrieremesse automotive TopCareer auf dem Stuttgarter Messegelände statt.



„Der TopCareer AWARD ist Ausdruck unseres kontinuierlichen Engagements für den Nachwuchs – und zeigt die Attraktivität unseres Unternehmens“, sagt Patrick Fruth, CEO der Division Mobility bei TÜV SÜD. „Unsere Mitarbeitenden gestalten aktiv die Zukunft der Mobilität – sei es in den Bereichen autonomes Fahren, nachhaltige Antriebstechnologien oder intelligente Verkehrssicherheit.“ Seit vielen Jahren steigt die Zahl der Mitarbeiter kontinuierlich an – 2024 auf fast 30.000, wovon über 50 Prozent inzwischen außerhalb Deutschlands arbeiten. Im weltweiten Wettbewerb um Talente verfolgt und investiert TÜV SÜD in die kontinuierliche Qualifizierung seiner Beschäftigten. So wurden etwa im vergangenen Jahr rund 129.000 Weiterbildungstage absolviert.



Im Ranking der Studie verbessert sich TÜV SÜD gegenüber dem Vorjahr erneut (2025: Note 2,99; 2024: 3,08) und bestätigt damit seinen Spitzenplatz in der Kategorie. Entscheidende Kriterien für die Attraktivität waren ein gutes Betriebsklima, Jobsicherheit und Entwicklungsperspektiven – alles Faktoren, in denen TÜV SÜD besonders stark wahrgenommen wird. „Gute Entwicklungsmöglichkeiten und ein sicherer Arbeitsplatz sind wichtige Faktoren für einen gelungenen Start ins Berufsleben“, fasst Bettina Niedermeier, Head of People Growth & Experience Deutschland bei TÜV SÜD zusammen. „Gerade in herausfordernden Zeiten suchen junge Talente nach Stabilität und Sinn. Beides finden sie bei uns.“



Grundlage für die Prämierung ist die jährlich durchgeführte IfA-Studie "TopCareer". Sie untersucht die Arbeitgeberattraktivität einzelner Unternehmen der Automobilbranche aus der Perspektive von Studierenden und Young Professionals. Darüber hinaus werden die Anforderungen der Berufseinsteiger an ihre zukünftigen Arbeitgeber aufgezeigt. Anhand der Erhebung werden die attraktivsten Arbeitgeber innerhalb strategischer Gruppen prämiert.

