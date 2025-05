TÜV SÜD Auto Partner führt neues Schaden- und Wert-Modell ein

Von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern, von Nordrhein-Westfalen bis Sachsen: Mit TÜV SÜD Auto Partner sind TÜV SÜD-Dienstleistungen rund um Autos, Motorräder, Lkw und Co. im gesamten Bundesgebiet verfügbar – und das bereits seit mehr als 15 Jahren. Das Prinzip: Selbstständige Unternehmer bieten ihre Dienstleistungen unter der Marke TÜV SÜD an. Nun weitet die bundesweit tätige Sachverständigen-Organisation ihr Angebot aus und führt ein neues Schaden- und Wert-Modell ein. Damit möchte TÜV SÜD Auto Partner seinen Erfolg im amtlichen Bereich auch bei freiwirtschaftlichen Dienstleistungen im Schaden- und Wert-Bereich fortsetzen. Zu den neuen Vorteilen für die Partnerbüros gehören etwa Factoring, der Zugriff auf eine Auswahl TÜV SÜD geprüfter Produktions-Software und die Vernetzung unter der starken Marke TÜV SÜD.



Beinahe 3,5 Millionen Schadensfälle im Bereich der Kraftfahrtversicherung im Jahr 2023, rund 30 Milliarden Euro ausgezahlte Leistungen. Laut dem Gesamtverband der Versicherer (GDV) der Markt um 15,1 Prozent (2023). Damit die Partnerbüros von TÜV SÜD Auto Partner diesen Bereich noch effizienter abschöpfen können, weitet TÜV SÜD sein Angebot für die freien Sachverständigen-Büros unter dem Dach der TÜV SÜD Auto Partner GmbH weiter aus.



Dazu Lothar Kreutz, Geschäftsführer der TÜV SÜD Auto Partner GmbH: „Ein starkes Netzwerk, vielfältige zusätzliche Angebote wie etwa das Factoring, ein vielfältiges Softwareangebot im Bereich Schaden- und Wert, Coaching und Fortbildung, Qualitätssicherung, Effizienzsteigerung und natürlich der Auftritt unter dem Oktagon, das jeder kennt: Die Vorteile für unsere Partner liegen auf der Hand.“ Und das Plus für TÜV SÜD? Axel Bischopink, COO der TÜV SÜD Division Mobility: „Wir profitieren von der breiten Expertise der Sachverständigen, von deren Kenntnissen der regionalen Märkte und nicht zuletzt davon, dass wir unsere Dienstleistungen im gesamten Bundesgebiet anbieten können – eine Win-Win-Situation also.“



Optimal betreut



Den inzwischen mehr als 350 Partnern stehen bundesweit in den verschiedenen Regionen über 100 Ansprechpartner zur Verfügung. Sie betreuen die Büros und sind die Adresse für alle Fragen, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben. Beispielsweise zu Sonderkonditionen bei bestimmten Dienstleistern, zu rechtlichen Fragen oder zum Thema Fahrzeugmanagement.



Ins Netzwerk eingebunden



Schadengutachtenpartner von TÜV SÜD – bedeutet in einem starken Netzwerk eingebunden zu sein. Die Zusammenarbeit mit anderen Partnern, gemeinsame Seminare, Fortbildungen und mehrere Treffen aller Akteure pro Jahr: Hier steht der Austausch im Vordergrund. Lothar Kreutz: „Für die gemeinsame Prosperität setzen wir vor allem auch auf die Gemeinschaft. Wenn wir an einem Strang ziehen, haben wir im Bereich Schaden- und Wert Erfolg und können auf dem Markt weiter durchstarten.“



Mit dem Oktagon erfolgreich



Die starke Marke TÜV SÜD sorgt auch bei der Akquise für Erfolg. Das zeigen beispielsweise die Zuwächse bei den Neukunden der Partnerbüros. Unter dem Dach der Marke TÜV SÜD haben die Partner auch Zugang zu Großkunden.

