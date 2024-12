TÜV SÜDs Corporate Venture AIQURIS erhält Seed-Finanzierung

Mit der Fertigstellung des MVP (Minimum Viable Product) seiner Software-Plattform unterstützt AIQURIS ab sofort, Unternehmen KI-Lösungen zu qualifizieren und zu integrieren. Dr. Andreas Hauser, CEO, und Dr. Martin Saerbeck, CTO, leiten ein Team aus Expertinnen und Experten aus den Bereichen KI, IT, Prozessmanagement, SaaS und Auditierung.„In der sich rasch entwickelnden und immer komplexer werdenden KI-Landschaft wird die AIQURIS-Plattform den Maßstab für Qualität und Vertrauen bei der KI-Beschaffung und -Implementierung setzen“, so Dr. Hauser. „Wir helfen Unternehmen bei der Auswahl und Integration sicherer, konformer, leistungsfähiger und ethisch vertretbarer KI-Lösungen und versetzen sie in die Lage, das volle Potenzial von KI zu nutzen.“Dr. Saerbeck fügt hinzu: „AIQURIS zeichnet sich dadurch aus, dass wir aus spezifischen KI-Anwendungsfällen alle relevanten Anforderungen ableiten, um die jeweiligen KI-Lösungen und -Anbieter zu qualifizieren. Unser Ansatz ist Ausdruck unserer intensiven Beschäftigung mit der Standardisierung, Risikobewertung und Qualitätssicherung von KI-Systemen. Durch den Einsatz der AIQURIS-Plattform wissen Unternehmen genau, welche Standards und Frameworks für ihren Anwendungsfall relevant sind und können so KI-Lösungen schneller und effizienter beschaffen und einsetzen als bisher.„AIQURIS spielt eine entscheidende Rolle im sich schnell entwickelnden KI-Sektor und ermöglicht es Organisationen, ein tieferes, umfassenderes Verständnis der Risiken und der Risikominderung von KI-Modellen auf granularer Anwendungsebene zu erlangen. Geleitet von der Vision, das Potenzial von KI sicher zu erschließen, betrachten wir AIQURIS als transformativen Wegbereiter für den KI-Sektor und als wichtige Investition und Neugründung im wachsenden Portfolio von FutureLabs“, so Mario Aquino, CEO von FutureLabs Ventures.AIQURIS ist das Ergebnis einer strategischen Zusammenarbeit zwischen TÜV SÜD, dem Singapore Economic Development Board (EDB) und FutureLabs Ventures (FLV) im Rahmen des EDB Corporate Venture Launchpad-Programms, das Unternehmen bei der Gründung von Unternehmen und Start-up-Partnerschaften aus Singapur unterstützt. Mit dieser starken Unterstützung ist AIQURIS gut für zukünftiges Wachstum und Entwicklung positioniert und gibt Unternehmen die nötigen Fähigkeiten, um die Komplexität der KI-Beschaffung und -Implementierung zu bewältigen.zum Thema KI und den Dienstleistungen von TÜV SÜD in diesem Bereich gibt es im Internet unter: tuvsud.com/en/themes/artificial-intelligence, AIQURIS.com, https://www.futurelabs.vc , EDB Corporate Venture Launchpad oder auf Anfrage per E-Mail an: ai@tuvsud.com FutureLabs Ventures (FLV) ist ein globaler Corporate Venture Builder und eine Risikokapitalgesellschaft, die von ehemaligen Partnern von McKinsey New Ventures und erfahrenen Unternehmern gegründet wurde. In den letzten fünf Jahren hat FutureLabs eine Erfolgsbilanz beim Aufbau, bei Investitionen und bei der Skalierung von mehr als 30 Technologieunternehmen erzielt, die in ihren Bereichen zu Global Playern geworden sind. FLV wendet eine globale Perspektive auf technologische Innovationen an und verfügt über ein detailliertes Netzwerk in allen wichtigen lokalen Innovationsökosystemen - von Silicon Valley und London bis Tel Aviv und Singapur.