TÜV SÜD prüft 1.000. Verdampfer

Die Prüfungen und Zertifizierungen von Verdampfern erfolgen auf Basis der europäischen Norm DIN EN 328. Dabei kommen zwei Verfahren zum Einsatz: die direkte Leistungsmessung des Verdampfers über den Massenstrom des Kältemittels und die indirekte Messung der Prüfkammer über ein kalorimetrisches Verfahren. „Die Norm erlaubt eine maximale Abweichung von 4 Prozent zwischen den beiden Verfahren“, sagt Carsten Hoch, zuständiger Abteilungsleiter der TÜV SÜD Industrie Service GmbH. „Üblicherweise liegt die Abweichung bei unseren Messungen bei unter 2 Prozent.“ Dagegen findet man bei nicht zertifizierten Geräten nach Erfahrung der TÜV SÜD-Experten nicht selten Abweichungen von über 10 Prozent.Auch bei einem Kältemittelwechsel kann es anfangs größere Abweichungen zwischen den gemessenen Werten geben. Diese Erfahrung haben die TÜV SÜD-Experten unter anderem bei Messungen mit dem Kältemittel CO2 gemacht. Der CO2-Prüfstand für Kälteanlagen und Komponenten ist ein Beispiel dafür, wie TÜV SÜD die Prüfungen und Prüfeinrichtungen kontinuierlich weiterentwickelt. „Das ist eine wesentliche Voraussetzung dafür“, so Carsten Hoch, „dass wir aktuelle Anforderungen des Marktes und unserer Kunden erfüllen können.“In Olching bei München betreibt der internationale Prüf- und Zertifizierungsdienstleister auf 8.500 Quadratmetern das größte unabhängige Kälte- und Klimatechnik-Prüflabor in Europa. Für die Prüfungen und Performance-Tests stehen hier 10 Prüfkammern mit Raumvolumen von 75 m3 bis 270 m3 zur Verfügung, die einen Temperaturbereich von -40°C bis + 50°C abdecken. Zudem unterstützt TÜV SÜD die Hersteller von kälte- und klimatechnischen Anlagen mit dem angegliederten Schalllabor dabei, gesetzliche Vorgaben und Grenzwerte einzuhalten. Zu den Leistungen zählen die Bestimmung des Schallleistungspegels, Messungen des Emissions-Schalldruckpegels am Arbeitsplatz oder Geräuschmessungen nach Kundenvorgaben.Weitere Informationen zum Leistungsspektrum des Kälte- und Klimatechnik-Prüflabors von TÜV SÜD gibt es unter www.tuvsud.com/kaelte-klima