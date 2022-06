TÜV SÜD kooperiert mit CATARC Europe: Dienstleistung zur CCC- und ECE-Zertifizierung aus einer Hand

„Mit der Anerkennung von CATARC Europe als qualifiziertes externes Prüflabor der TÜV SÜD Auto Service GmbH erweitern wir unser Portfolio und können Automobilherstellern und -zulieferern einen effizienten Zugang zu verschiedenen Märkten ermöglichen“, sagt Stefan Merkl, Vice President Automotive bei TÜV SÜD, bei der feierlichen Zertifikatsverleihung. Zum Dienstleistungsspektrum gehören beispielsweise CCC- und ECE-Prüfungen sowie die entsprechenden Zertifizierungen für Fahrzeugbeleuchtungen. Nur eine Prüfung für mehrere Märkte, das bedeutet nicht nur eine enorme Zeit- und Kostenersparnis. Das Angebot wird zusätzlich mit umfangreichen Beratungs- und Schulungsdienstleistungen ergänzt.„Durch die Kooperation können wir den weltweiten Zertifizierungsprozess insgesamt effizienter gestalten, den Kundendienst verbessern und Synergien sinnvoll nutzen“, unterstreicht Merkl.Die E-Kennzeichnung der UNECE ist aktuell das weltweit am meisten akzeptierte Zertifizierungssystem für komplette Fahrzeuge, Systeme und Komponenten. Es ermöglicht Automobilherstellern und -zulieferern den Zugang zu den Märkten vieler Länder der Welt. Die ECE-Homologation wird durch eine Typgenehmigungsbehörde nach Vorlage eines Prüfberichts erteilt, den ein benannter Technischer Dienst wie TÜV SÜD erstellt. In China ist die CCC-Zertifizierung für zahlreiche Automobilkomponenten und Fahrzeuge verpflichtend, welche zwar teilweise auf den ECE-Regeln aufbaut, jedoch separat erlangt werden muss. Für Automobilhersteller und -zulieferer ist es oft schwierig, alle für die Zertifizierung notwendigen Tests und Regelungen zu bestimmen und koordinieren. TÜV SÜD hat das Labor von CATARC Europe auf der Grundlage qualitäts- und genehmigungsrelevanter Prozesse und Dokumentationen geprüft und CATARC Europe die Qualifikation als anerkanntes externes Prüflabor der TÜV SÜD Auto Service GmbH verliehen. Dies bedeutet, dass die Prüfungen, die technische Ausrüstung, die Umgebungsbedingungen und das Labormanagement den UNECE-Anforderungen für Typgenehmigungen von Automobilbeleuchtung entsprechen. Auf dieser Grundlage können die ausgebildeten Sachverständigen von TÜV SÜD in der Prüfeinrichtung von CATARC Europe vor Ort Prüfungen gemäß den UNECE-Vorschriften begleiten und diese anschließend bei der Genehmigungsbehörde zur ECE-Typgenehmigung einreichen. Im Rahmen dieser Kooperation zwischen CATARC Europe und TÜV SÜD kann somit mit nur einem Test eine CCC- und ECE-Zertifizierung erreicht werden. Es ist angestrebt, die Zusammenarbeit weiter auszubauen, um das Dienstleistungsportfolio aus einer Hand zu erweitern und dadurch die Automobilhersteller und -zulieferer noch besser unterstützen zu können.Weitere Infos unter www.tuvsud.com/de