TÜV SÜD investiert in den Standort Geislingen

Moderne Architektur, innovatives Energiekonzept, PV-Anlage, E-Tankstelle, neueste Prüftechnik – TÜV SÜD erneuert sein Service-Center in Geislingen an der Steige. Das Genehmigungsverfahren ist abgeschlossen, der Baustart soll noch im Frühjahr 2024 erfolgen. Der moderne Bau entsteht auf dem Nachbargrundstück der alten Prüfhalle, die während der gesamten Bauzeit in Betrieb bleibt. Für die Kunden ändert sich erst einmal nichts. TÜV SÜD investiert in das neue Service-Center in der Neuwiesenstraße – ein klares Bekenntnis zu diesem Standort.



„Seit mehr als 40 Jahren bietet TÜV SÜD seine Prüfleistungen und Gutachten für alle Fahrzeugarten in der Neuwiesenstraße in Geislingen an. Unsere Prüfanlage ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr unseren Ansprüchen an Kundenfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Wir haben uns deshalb für einen Neubau entschieden“, sagt Roland Ziehn, Leiter des Marktgebiets Bodensee-Oberschwaben bei der TÜV SÜD Division Mobility, zu dem auch der Landkreis Göppingen zählt.



„Transparenz und Service stehen für uns dabei an oberster Stelle – dazu gehören nicht zuletzt neueste Technik und ein breites Angebot, das über die üblichen Dienstleistungen von TÜV SÜD hinausgeht. Denn unser Service-Center bietet beispielsweise spezielle Services rund um den Unfallschaden, Gutachten, Kosteneinschätzung bis hin zur Korrespondenz mit der gegnerischen Versicherung. Das alles erhalten Autofahrer bei uns“, ergänzt Tobias Barreith, Leiter des TÜV SÜD Service-Centers Geislingen. Die neue Prüfeinrichtung wird über eine moderne Prüfgasse mit Grube und Hebebühne verfügen – inklusive neuester Prüftechnik für Pkw, Kraftrad und Nutzfahrzeuge. Damit bietet die moderne Anlage eine Kapazität von drei Prüfplätzen gleichzeitig. Parallel dazu kann ein Motorrad geprüft werden. Stichwort Transparenz: „Die Kunden können die Untersuchungen an ihrem Fahrzeug mitverfolgen. Wir erklären gerne Details und erläutern natürlich eventuelle Mängel am Fahrzeug. Wer sich stattdessen lieber entspannt, wird in der Café-Ecke einen gemütlichen Platz finden“, so Barreith. Stichwort nachhaltig: Die neue Anlage verfügt über eine Photovoltaikanlage, geheizt wird mittels Wärmepumpe und E-Autofahrer können dort ihr Auto laden.



Neben den Klassikern Haupt- und Abgasuntersuchung steht privaten wie gewerblichen Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen zur Verfügung – vom Wertgutachten für den Oldtimer bis hin zum Schadengutachten nach dem Crash. Das TÜV SÜD Service-Center in Geislingen an der Steige ist auch Anlaufstelle für die Prüfung von Lkw und Fahrzeuggespannen wie Pkw mit Wohnwagen. Dementsprechend können alle Fahrzeugklassen geprüft werden.



Geöffnet ist das Service-Center Geislingen in der Neuwiesenstraße werktags Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und von 13:00 bis 17:00 Uhr, sowie jeden Samstag von 9:00 bis 12:00 Uhr.

(lifePR) (