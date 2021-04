TÜV SÜD informiert über Model Checks für die TGA-Planung

Beim BIMinar „Planungs- und Projekterfolg in der Gebäudetechnik mit BIM TGA Model Checks“ steht die BIM-basierte Qualitätssicherung durch regelbasierte Model Checks im Mittelpunkt. Erfahrene Referenten von TÜV SÜD Advimo erklären, wie BIM Model Checks funktionieren, wie der TGA Model Check von TÜV SÜD Advimo eingesetzt wird und wie die Risiken eines BIM-Modells beispielsweise bei der Planung des Brandschutzes oder der Rohre und beheizten Elemente durch regelbasierte Model Checks reduziert werden können. „Die Model Checks sind essenziell für das Risiko- und Qualitätsmanagement eines BIM-Projekts“, sagt Dr. Nazereh Nejat, BIM Teamleitung bei TÜV SÜD Advimo. „Denn sie bieten uns die Möglichkeit, die bisherige stichprobenartige Überprüfung der TGA-Qualität durch eine ganzheitliche Qualitätsprüfung zu ersetzen.“ Das BIMinar richtet sich in erster Linie an Geschäftsführer, Projektleiter, Bauleiter, Bauherren und Corporate Real Estate.Das BIMinar „Planungs- und Projekterfolg in der Gebäudetechnik mit BIM TGA Model Checks“ findet am 27. April 2021 von 10:00 bis 11:00 Uhr als Online-Event statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit gibt es im Internet unter https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/real-estate/immobilien/bauphysik-und-bautechnik/was-ist-bim/bim-workshop Mehr Informationen zu den BIM-Leistungen von TÜV SÜD Advimo gibt es im Internet unter https://tuvsud.com/advimo