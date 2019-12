TÜV SÜD gewinnt HR Excellence Award für Betriebliche Gesundheitsförderung

Ziel der Maßnahme war es, die mehr als 24.000 Mitarbeiter weltweit zu motivieren, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren und gleichzeitig die interne Vernetzung zu verstärken. „Große Herausforderung war dabei die heterogene Zielgruppe im Konzern“, erläutert Nicole Commeßmann, Head of Global Health & Safety der TÜV SÜD AG. Vom IT-Experten in Deutschland, über Lebensmittelchemiker in Italien, Produktprüfer in Asien und Medizinprodukteprüfer in Amerika – alle Mitarbeiter sollten die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen.Als Lösung wurde auf einer Online-Plattform und einer App eine virtuelle Route durch die TÜV SÜD-Welt geschaffen. Darin erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes zu den weltweiten über 1.000 Standorten, deren Aufgabenbereich und deren regionale Gesundheitsaktivitäten. Insgesamt beteiligten sich mehrere Tausend Mitarbeiter aus 26 Ländern und haben im Rahmen einer Schrittzähler-Aktion eine Strecke von mehr als 900.000 km gemeinsam zurückgelegt. „Neben der hohen Beteiligung freut uns besonders, dass 75% der Mitarbeiter angeben, auch nach der Challenge aktiver sein zu wollen“, erklärt Nicole Commeßmann.TÜV SÜD hat seit 2014 ein globales Betriebliches Gesundheitsmanagement installiert, um das physische, psychische und soziale Wohlbefinden des Mitarbeiters im Unternehmen zu steigern.Weitere Infos zu TÜV SÜD und seinen Leistungen für Mitarbeiter unter: www.tuvsud.com/de-de/karriere