TÜV SÜD erweitert Prüflabor in Frankfurt am Main

TÜV SÜD investiert weiter in seine Prüfkapazitäten für Innovationen, Qualität und Sicherheit von Produkten und erweitert sein Labor in Frankfurt am Main. Die neuen Prüfeinrichtungen wurden heute im Rahmen eines feierlichen „Open Lab Days“ am Standort in der Daimlerstraße 40 vorgestellt, an dem Kunden und Mitarbeiter exklusive Einblicke in die hochmodernen neuen Testumgebungen erhielten.



Mit dieser Erweiterung stärkt TÜV SÜD seine Position als führender Anbieter unabhängiger Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen. Das Frankfurter Labor, gegründet im Jahr 1990 mit 16 Mitarbeitenden und heute auf fast 100 Mitarbeitende angewachsen, ist ein zentraler Bestandteil des globalen TÜV SÜD-Netzwerks und bietet ein breites Spektrum an Prüfleistungen für verschiedene Industrien. Zu den bestehenden Services gehören im Kompetenzbereich „Elektro / Mechanik“ umfassende Prüfungen von elektrischen und mechanischen Werkzeugen, elektrischen Komponenten, einschließlich Kabeltrommeln, Mehrfachsteckdosen und Installationszubehör, elektrischen und mechanischen Reinigungsgeräten sowie Hochdruck- und Pumpensystemen. Im Kompetenzbereich „Gebrauchstauglichkeit Werkzeuge“ gehören Prüfungen von Werkzeugen und Lebensdauertest-Simulationen zum Spektrum. Außerdem ist Frankfurt ein wichtiger Standort im Kompetenzbereich „Spezialprüfung Batterien/Akkus“ und für Chemische Prüfungen.



Erweiterte Prüfkapazitäten für steigende Anforderungen

Im Bereich Elektromobilität setzt TÜV SÜD neue Maßstäbe: Das Labor kann nun auch KFZ-Ladestecker prüfen und dabei Aspekte wie elektrische Sicherheit, mechanische Belastbarkeit und Wetterbeständigkeit bewerten. Ergänzend dazu sind nun auch Überfahrprüfungen möglich, bei denen Ladestecker und andere Bauteile Belastungstests unterzogen werden, um deren Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sicherzustellen.



Ein weiterer Meilenstein ist die Einführung von Performance-Prüfungen für kleine Akkus. Diese Tests werden zunächst auf grundlegende Funktionsanalysen ausgerichtet, ab der zweiten Jahreshälfte jedoch um vollumfängliche Sicherheits- und Leistungsbewertungen erweitert. Ebenso wurden die Prüfkapazitäten für Elektrowerkzeuge signifikant ausgebaut, um Herstellern eine noch umfassendere Bewertung hinsichtlich Qualität, Haltbarkeit und Sicherheit ihrer Produkte zu ermöglichen.



Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, den biogenen Kohlenstoffgehalt in Materialien zu bestimmen. Diese Analysen liefern Unternehmen den Nachweis für die Verwendung nachwachsender Rohstoffe und unterstützen sie bei der Umsetzung nachhaltiger Produktionsstrategien. Gleichzeitig wurde die Prüfinfrastruktur für Lebensmittelkontaktmaterialien erweitert, um sicherzustellen, dass Verpackungen und andere Materialien den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen und keine gesundheitsschädlichen Stoffe an Lebensmittel abgeben.



Hervorzuheben sind auch die neuen Kapazitäten zur Prüfung von Schweißrauchfilteranlagen, die einer umfassenden Leistungsbewertung unterzogen und bald auch zertifiziert werden können. Damit reagiert TÜV SÜD auf die wachsenden Anforderungen an Luftreinhaltung und Arbeitssicherheit in industriellen Umgebungen.



Erweiterte Chemieprüfungen für Sicherheit und Nachhaltigkeit

Mit der Laborerweiterung bietet TÜV SÜD in Frankfurt nun ein noch breiteres Spektrum an chemischen Prüfungen an, die sicherstellen, dass Produkte den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Experten führen Schadstoffprüfungen durch und unterstützen dabei, die Konformität mit geltenden Regularien wie REACH, POP, RoHS und CLP einzuhalten, um potenzielle Risiken zu minimieren. Zusätzlich vergibt das Unternehmen anerkannte Prüfzeichen wie das GS-Zeichen für Geprüfte Sicherheit und das Prüfzeichen „Schadstoffgeprüft“, die das Vertrauen in Produkte stärken.



Ein spezieller Fokus liegt auf der PFAS-Analyse, bei der standardisierte Tests auf Substanzen wie PFOS, PFOA, C9-C14 PFCAs und PFHxS durchgeführt werden. Die langjährige Erfahrung im Testing von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) stellt sicher, dass die Produkte der Kunden aktuellen und zukünftigen Umwelt- und Sicherheitsstandards gerecht werden. Das reduziert das Risiko rechtlicher Konsequenzen und stärkt gleichzeitig das Vertrauen in die Marken der Hersteller.



Die Dienstleistungen umfassen auch chemische Analysen zur sicheren Bestimmung und gezielten Analyse von Stoffen. TÜV SÜD unterstützt dabei Kunden durch chemische Analytik, um die Qualität und Sicherheit der Produkte zu gewährleisten.



Umfassende Prüfkompetenz für alle Industrien

Neben diesen neuen Dienstleistungen bietet TÜV SÜD in Frankfurt bereits seit vielen Jahren Prüfungen zur elektrischen und mechanischen Sicherheit sowie zur elektromagnetischen Verträglichkeit an. Durch die Laborerweiterung können nun noch mehr Branchen von diesen umfassenden Prüfkompetenzen profitieren. TÜV SÜD unterstützt Hersteller und Unternehmen mit Konformitätsprüfungen nach internationalen Normen und hilft, Marktzugangshürden zu überwinden. Dies umfasst auch Dienstleistungen im Bereich der Risikobewertung, Lebensdauer-Tests und Zertifizierungsverfahren für verschiedene Produktkategorien.



Open Lab Day: Einblicke in die Zukunft der Prüfungen

Die Laborerweiterung wurde heute mit einem exklusiven Open Lab Day gefeiert, der eine geführte Tour durch die neuen Testeinrichtungen bot. Besucher konnten dabei live erleben, wie Produkte unter realistischen Bedingungen getestet werden. Ein besonderes Highlight war die Demonstration der Prüfungen an Motorprüfständen sowie die Vorführungen zur Schweißrauch- und Filterprüfung.



Neben den technischen Einblicken gab es eine Reihe spannender Fachvorträge. Experten von TÜV SÜD informierten über aktuelle Herausforderungen und Lösungen in den Bereichen Batterierisiken und deren Vermeidung sowie über die neuesten Entwicklungen im Bereich Verpackungen und Lebensmittelkontaktmaterialien (FCM). Den Abschluss des Open Lab Days bildete ein Networking-Event, das eine ideale Plattform für den Austausch zwischen Industrievertretern, TÜV SÜD-Experten und weiteren Fachleuten bot.



Walter Reithmaier, CEO der TÜV SÜD Product Service GmbH, betont: „Mit der Erweiterung unseres Frankfurter Labors reagieren wir auf die steigenden Anforderungen an Produktprüfungen und Zertifizierungen. Unsere neuen Testkapazitäten setzen Maßstäbe in den Bereichen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Performance. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden hier mit modernster Prüftechnologie und fachlicher Expertise zu unterstützen.“ Die Investition in das Labor unterstreicht das Engagement von TÜV SÜD, Unternehmen weltweit mit hochmodernen Prüfdienstleistungen zu begleiten und innovative Entwicklungen in der Produktprüfung voranzutreiben.



Weitere Informationen:

• tuvsud.com/de-de/ueber-uns/unsere-gesellschaften/product-service

• tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/produktpruefung-und-produktzertifizierung/chemische-pruefung

(lifePR) (