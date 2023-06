TÜV SÜD erweitert Prüfkapazitäten für Prozesssicherheit und unterstützt Unternehmen als unabhängiger Dienstleister

Die TÜV SÜD Schweiz AG hat das Labor für Prozesssicherheit der Lonza AG am Standort Visp in der Schweiz übernommen. Durch die Erweiterung der Prüfkapazitäten kann der unabhängige Dienstleister seine Kunden in Visp und im gesamten Kanton Wallis in allen Fragen der Prozesssicherheit noch besser unterstützen. Zugleich stärkt die TÜV SÜD Schweiz AG ihre Präsenz auf dem wichtigen Schweizer Markt.Das Kompetenzzentrum Process Safety von TÜV SÜD in der Schweiz bietet umfassende Lösungen für die betriebliche Sicherheit und das Risikomanagement im Chemie- und Prozessbereich. Die Dienst-leistungen umfassen Risikoanalysen, Prüfungen der thermischen Prozesssicherheit, die Entwicklungen von Explosionsschutzkonzepten, Zündquellenanalysen sowie Prüfungen und Messungen von sicherheitstechnischen Kenndaten im Labor. Zu den Kunden gehören Industriebetriebe der Branchen Pharma, Chemie, Agrochemie, Metall- und Holzverarbeitung und Baustoffe sowie Behörden. Durch die Übernahme des Labors in Visp erweitert TÜV SÜD die Kapazitäten des bestehenden Process-Safety-Labors in Basel und stärkt zudem die Präsenz und die Unterstützung für Unternehmen in der aufstrebenden Wirtschaftsregion des Kantons Wallis.„Das Engagement für Sicherheit und Exzellenz steht bei uns an erster Stelle“, sagt Dr. Sven Wagner, Leiter des Kompetenzzentrums Process Safety von TÜV SÜD Schweiz. „Als unabhängiger Dienstleister unterstützen wir unsere Kunden bei allen Fragen der Prozesssicherheit und leisten damit einen integralen Beitrag zu ihrer Sicherheitsarchitektur.“ Zugleich hätten TÜV SÜD-Kunden durch die Übertragung dieser Aufgaben an einen kompetenten und zuverlässigen Dienstleister die Möglichkeit, sich auf ihre Kernkompetenzen und Kerntätigkeiten zu konzentrieren.„Die Zusammenarbeit mit Kunden wie Lonza ist für uns auch ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung innovativer Prozesssicherheitslösungen“, erklärt Dr. Wagner. Die Expertinnen und Experten von TÜV SÜD haben mehr als 40 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Sie entwickeln ihre Prüfverfahren und Leistungen kontinuierlich weiter und unterstützen ihre Kunden dabei, auf hohem Niveau sicher und effizient zu arbeiten.TÜV SÜD SchweizDie TÜV SÜD Schweiz AG ist ein Tochterunternehmen von TÜV SÜD. Sie hat ihren Hauptsitz in Zürich und weitere Standorte in Winterthur, Basel und Visp. In der Schweiz erbringen die Expertinnen und Experten qualitativ hochwertige technische Dienstleistungen in den Bereichen Prozesssicherheit für die chemisch-pharmazeutische Industrie, Anlagensicherheit, Schienenverkehrstechnik und Management Services. Zudem hat TÜV SÜD Schweiz eine eigene Akademie für Aus- und Weiterbildungen.