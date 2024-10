TÜV SÜD bündelt Ressourcen und Leistungen für die Chemie- und Prozessindustrie

TÜV SÜD bündelt seine Ressourcen und Leistungen für die Chemie- und Prozessindustrie. Um das Angebot für die Branche weiter zu verbessern, integriert der internationale Prüf- und Zertifizierungsdienstleister die Aktivitäten der TÜV SÜD Chemie Service GmbH in die TÜV SÜD Industrie Service GmbH und die TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH.



Die Chemie- und Prozessindustrie steht in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen. Die wichtigsten Entwicklungen betreffen die zunehmende Digitalisierung vieler Prozesse, den vermehrten Einsatz nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energien sowie die weitere Internationalisierung. Um die Branche bei diesem Übergangsprozess noch besser unterstützen zu können, integriert der TÜV SÜD-Konzern die Aktivitäten der TÜV SÜD Chemie Service GmbH in die TÜV SÜD Industrie Service GmbH, eine Tochtergesellschaft von TÜV SÜD, und die TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft von TÜV SÜD und vom Land Hessen.



TÜV SÜD Chemie Service ist im Jahr 2005 aus den Eigenüberwachungen von führenden Chemieunternehmen hervorgegangen und auf die spezifischen Bedürfnisse der Branche ausgerichtet, TÜV SÜD Industrie Service ist stark in der Prozessindustrie vertreten und unterstützt beispielsweise Unternehmen im bayerischen Chemiedreieck mit einer breiten Palette an Dienstleistungen. „In beiden Unternehmen haben wir den Anspruch, unsere Kunden in der Chemie- und Prozessindustrie als Full Service Provider in allen Lebensphasen ihrer Anlagen zu begleiten“, sagte Ferdinand Neuwieser, Sprecher der Geschäftsführung von TÜV SÜD Industrie Service. „Durch die Bündelung unserer Kompetenzen und Ressourcen haben wir nicht nur die Möglichkeit, innovative Prüfverfahren schneller zu entwickeln und die Anlagensicherheit und Anlagenverfügbarkeit weiter zu verbessern, sondern wir können unseren Kunden zusätzliche Leistungen aus dem gesamten Konzern leichter zugänglich machen – von Emissions- und Imissionsmessungen in Chemparks und ihrer Umgebung über Real-Estate-Leistungen bis zu Nachhaltigkeitszertifizierungen.“



Alleinstellungsmerkmale erhalten

Mit dem Betriebsübergang werden die Standorte der TÜV SÜD Chemie Service GmbH in Leverkusen, Uerdingen, Dormagen, Bitterfeld, Schkopau, Böhlen und Brunsbüttel im April 2025 in die TÜV SÜD Industrie Service GmbH integriert, während der Standort Frankfurt/Main bereits im Lauf des Jahres 2024 auf die TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH übergeht. „Für unsere Kunden wird sich nicht viel ändern. Sie finden uns an den gleichen Stellen und behalten auch weitestgehend die gleichen Ansprechpartner“, versichert Hans Joachim Machetanz, Geschäftsführer der TÜV SÜD Chemie Service GmbH. „Unsere Präsenz in den Chemparks vor Ort, unsere genaue Kenntnis der Anlagen und die fachliche Kompetenz unserer Mitarbeitenden sind Alleinstellungsmerkmale, die wir erhalten werden.“ Das bestätigt auch Thomas Walkenhorst, Geschäftsführer von TÜV Hessen. Er betont: „Wir werden alle Dienstleistungen für die Chemie- und Prozessindustrie weiterhin in der bekannt hohen Qualität erbringen und alle bestehenden Verträge erfüllen.“



Von den umfangreichen TÜV SÜD-Leistungen für die Chemie- und Prozessindustrie profitieren nicht nur Unternehmen in Deutschland und in deutschen Chemparks. „TÜV SÜD ist einer der führenden Anbieter für Testing, Inspection and Certification (TIC) weltweit“, erklärt Ferdinand Neuwieser. Allein in der Business Unit Chemical and Process Industry (BU-CPI) seien mehr als 800 Expertinnen und Experten beschäftigt, ergänzt Hans Joachim Machetanz. „Wir sprechen nicht nur die Sprache der Branche, sondern wir sprechen auch die Sprachen unserer Kunden auf den wichtigsten Märkten der Chemie- und Prozessindustrie weltweit.“



Weitere Informationen zu den umfassenden Leistungen von TÜV SÜD und TÜV Hessen für die Chemie- und Prozessindustrie gibt es im Internet unter tuvsud.com/de-de/branchen/chemie-prozessindustrie und tuev-hessen.de.

