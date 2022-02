TÜV SÜD beteiligt sich am Leuchtturmprojekt AquaVentus

Die Europäische Union und Deutschland haben sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Bei der Transformation der Energieversorgung spielt grüner Wasserstoff als Speichermedium für Erneuerbare Energien eine zentrale Rolle. Dazu will die AquaVentus-Initiative einen wichtigen Beitrag leisten: Bis zum Jahr 2035 sollen in der deutschen Nordsee mit einer Elektrolyseleistung von 10 Gigawatt bis zu 1 Million Tonnen grüner Wasserstoff erzeugt werden. Im AquaVentus-Förderverein haben sich über 90 Organisationen zusammengeschlossen, um dieses Ziel in die Tat umzusetzen.„AquaVentus ist eine immens spannende Initiative, an deren Realisierung wir aktiv mitwirken wollen“, sagt Reiner Block, Leiter der Division Industry Service von TÜV SÜD „TÜV SÜD hat einen klaren Nachhaltigkeitsfokus und bietet eine Vielzahl von Leistungen entlang des gesamten Transformations- und Dekarbonisierungsprozesses an.“ Mit mehr als 25.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern ist TÜV SÜD eines der führenden Prüf- und Zertifizierungsunternehmen weltweit. Die Expertenteams haben umfangreiche und interdisziplinäre Kompetenzen und Erfahrungen in der Offshore-Windenergie sowie bei Wasserstofftechnologien.Im Bereich der Offshore-Windenergie umfassen die Leistungen unter anderem Prüfungen, Inspektionen und Bewertungen an Windenergieanlagen und Umspannstationen sowie ihren technischen Subsystemen und Komponenten. Die Expertinnen und Experten von TÜV SÜD unterstützen Planer, Hersteller, Errichter, Investoren und Betreiber über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von Projekt-entwicklung und Design über Herstellung, Installation und Betrieb bis zu Weiterbetrieb und Rückbau.Bei Wasserstofftechnologien begleiten sie die komplette Wertschöpfungskette – von der Erzeugung über die Speicherung und Verteilung bis zur Anwendung in verschiedensten Bereichen. Mit ihrer breiten Kompetenzbasis ermöglichen die interdisziplinären Teams von TÜV SÜD nicht nur die ganzheitliche Betrachtung komplexer Projekte, sondern auch individuelle Lösungen für verschiedenste Aufgabenstellungen. https://www.tuvsud.com/de-de und https://www.aquaventus.org/