TÜV SÜD als attraktivster Arbeitgeber prämiert

10.10.18

TÜV SÜD erhält den automotive TopCareer AWARD 2018 als attraktivster Arbeitgeber in der Gruppe „Automotive Dienstleister“. Das ist das aktuelle Votum von jungen Arbeitnehmern und mehr als 1.000 Studierenden in branchenspezifischen Studiengängen. Der Preis wird vom Institut der Automobilwirtschaft (IFA) der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und dem Magazin Automobilwoche vergeben. Die Verleihung fand gestern Abend im Rahmen der Karrieremesse TopCareer in der Messe Stuttgart statt.



„Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung. Sie unterstreicht unser großes Engagement für den Nachwuchs – und zeigt auch die Attraktivität unseres Unternehmens“, sagt Patrick Fruth, Leiter der Division Mobility bei TÜV SÜD. Denn TÜV SÜD bietet als Arbeitgeber hervorragende Karrierechancen in den verschiedensten Bereichen an. Und ist ein Jobmotor: Seit vielen Jahren steigt die Zahl der Mitarbeiter kontinuierlich an – um fast 2.000 neue Mitarbeiter in den vergangenen drei Jahren. Zur Attraktivität als Arbeitgeber gehört sicher nicht zuletzt, dass man bei TÜV SÜD die Mobilität von morgen aktiv mitgestalten kann – in den Feldern Elektromobilität oder autonomes Fahren beispielsweise. „Vielfalt, enorme Entwicklungsmöglichkeiten und Stabilität sind wichtige Faktoren für einen gelungenen Start ins Berufsleben“, fasst Fruth zusammen. „Der automotive TopCareer AWARD wird sicher noch mehr junge Menschen von uns überzeugen. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter.“



Grundlage für die Prämierung ist die jährlich durchgeführte IFA-Studie "TopCareer". Sie untersucht die Arbeitgeberattraktivität einzelner Unternehmen der Automobilbranche aus Perspektive von Studierenden. Darüber hinaus werden die Anforderungen der Berufseinsteiger an ihre zukünftigen Arbeitgeber aufgezeigt. Anhand der Erhebung werden die attraktivsten Arbeitgeber innerhalb strategischer Gruppen prämiert.

