TÜV SÜD als Conformity Assessment Body für Catena-X ernannt

TÜV SÜD ist aktives Mitglied des Catena-X Automotive Network e.V. und engagiert sich seit 2022 für die Entwicklung und Implementierung neuer Standards im Catena-X-Netzwerk. Um diese Rolle weiter auszubauen, leitet TÜV SÜD unter anderem die beiden Expertengruppen „Product Carbon Footprint Verification“ (PCF) und „Digital Product Passport“ (DPP). „Ein eigens gegründetes und bereichsübergreifendes Team arbeitet gezielt daran, die Expertise von TÜV SÜD in den Bereichen der Catena-X-spezifischen Standards wie Produktlebenszyklusmanagement, Qualitätssicherung, Cybersicherheit, resiliente Lieferketten und Nachhaltigkeit in das Ökosystem einzubringen“, erklärt Frank Blaimberger, Global Head Advanced Manufacturing bei TÜV SÜD.Mit der Nominierung als Conformity Assessment Body trägt TÜV SÜD als erstes TIC-Unternehmen[1] dazu bei, das Vertrauen im Catena-X-Netzwerk und unter den Ökosystempartnern zu stärken. Der vertrauensvolle Datenaustausch von Nachhaltigkeitsdaten ist ein zentrales Element, zu dem der CAB durch die Prüfung der Catena-X-Standards und die PCF-Verifizierung beiträgt. Beides sind essenzielle Voraussetzungen für die Umsetzung der EU-Batterieverordnung und des DPP, wie es in der Ökodesignverordnung (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) zur Erreichung von Nachhaltigkeits- und Transparenzzielen gefordert wird.TÜV SÜD beteiligt sich aktiv an der Entwicklung und Implementierung von Verifizierungs- und Zertifizierungsprozessen für PCF. Und die Zusammenarbeit geht über Catena-X hinaus: TÜV SÜD kooperiert mit verschiedenen Industrieverbänden und Brancheninitiativen, um die gesamte Wertschöpfungskette zu integrieren. So kann das Prüfunternehmen das Vertrauen in Daten und Datengenerierungsmethoden nachhaltig stärken.„Die Digitalisierung der Automobilindustrie erfordert standardisierte und sichere Datenflüsse. Als unabhängige Prüfinstanz bringen wir unsere Expertise ein, um mehr Vertrauen und Mehrwert in digitalen Prozesse zu schaffen. So unterstützen wir Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, Risiken zu minimieren und die Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette zu gewährleisten“, sagt Thomas Christl, Digital & Data Solutions Consultant bei TÜV SÜD.[1] TIC: Testing, Inspection & CertificationWeitere Informationen: