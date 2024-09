TÜV SÜD – Damit kälte- und klimatechnische Anlagen sicher, zuverlässig und umweltfreundlich funktionieren

Auf 8.500 Quadratmetern betreibt die TÜV SÜD Industrie Service GmbH in Olching bei München das größte unabhängige Kälte- und Klimatechnik-Prüflabor in Europa. Hier prüfen die Expertinnen und Experten die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit von kältetechnischen Geräten und Komponenten. Für die Prüfungen und Performance-Tests stehen 10 Prüfkammern mit unterschiedlichem Raumvolumen zur Verfügung, die einen Temperaturbereich von -40°C bis +50°C abdecken. Das Spektrum der Prüfgegenstände reicht von Klimaanlagen und Lüftungsgeräten über Verkaufskühlmöbel und Wärmepumpen bis zu einzelnen Komponenten wie Wärmeübertragern, Verflüssigungssätzen, Ventilatoren oder Armaturen.Eine Besonderheit des Prüflabors in Olching ist der moderne CO2-Prüfstand für Komponenten von Kälteanlagen, die mit dem umweltfreundlichen Kältemittel CO2 betrieben werden. „Hier können wir nicht nur die kompletten Anlagen, sondern ihre Komponenten unter Normbedingungen und unter realistischen Bedingungen prüfen“, sagt der zuständige Abteilungsleiter Carsten Hoch. Dabei geht es unter anderem um den Energieverbrauch, die Leistung und die Funktionalität. So können unter anderem Leistungsprüfungen für Verdampfer bis 40 kW, Gaskühler bis 120 kW, Verflüssiger bis 80 kW sowie Condensing Units und Verkaufsmöbel durchgeführt werden. „Durch unsere Prüfungen bekommen die Hersteller klare und belastbare Leistungsangaben für ihre Produkte“, erklärt Hoch. Das schaffe Vertrauen bei den Anwendern der kälte- und klimatechnischen Produkte.Im Prüflabor sind die Klimakammern zusätzlich mit Warneinrichtungen ausgerüstet, die nicht nur den Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt überwachen, sondern auch Kohlenwasserstoffe wie Propan – ein aus heutiger Sicht sehr interessantes Kältemittel – detektieren. Im Ernstfall wird eine sofortige Abschaltung der Kammer und die Zwangsbelüftung durch eine explosionsgeschützte Kammerlüftung veranlasst. „Mit diesen Sicherheitseinrichtungen“ so der Abteilungsleiter, „sind wir auch für die Prüfung von kältetechnischen Geräten und Komponenten mit A3-Kältemitteln bestens aufgestellt.“Kälte- und klimatechnische Anlagen und Geräte, aber auch Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen, Hochdruckreiniger, Mixer und andere Gebrauchsgüter verursachen Geräusche. TÜV SÜD unterstützt Hersteller mit einem modernen Schalllabor dabei, die zahlreichen gesetzlichen Vorgaben und Grenzwerte einzuhalten. Zu den Leistungen zählen unter anderem die Bestimmung des Schallleistungspegels, Messungen des Emissions-Schalldruckpegels am Arbeitsplatz oder Geräuschmessungen nach Kundenvorgaben im Labor sowie vor Ort. Zudem werden in Zusammenarbeit mit der Zertifizierstelle der TÜV SÜD Industrie Service GmbH auch Geräuschmessungen nach der Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG innerhalb der entsprechenden Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt.Weitere Informationen zum Leistungsspektrum des Kälte- und Klimatechniklabors von TÜV SÜD gibt es unter tuvsud.com/kaelte-klima