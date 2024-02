TÜV SÜD Akademie ist exklusiver VDA QMC-Lizenzpartner in der Schweiz

Die Akademie der TÜV SÜD Schweiz AG bietet seit 1.1.2024 Schulungen und Prüfungen in der Schweiz an, die vom Qualitäts-Managements-Center des Verbands der Automobilindustrie (VDA QMC) entwickelt wurden. Damit ist das Unternehmen nun auch in der Eidgenossenschaft als exklusiver VDA QMC-Lizenzpartner tätig. Das VDA QMC und sein weltweites Lizenzpartnernetzwerk unterstützt Unternehmen der Automobilindustrie in Sachen Qualitätsmanagement nach einheitlichen Empfehlungen der VDA-Bände.



„Wir freuen uns, insbesondere den Zulieferern in der Schweiz jetzt auch alle Schulungs- und Qualifizierungsveranstaltungen zu den VDA-Bänden anbieten zu können”, sagt Vanessa Tessier, Leitung des Geschäftsbereiches Akademie der TÜV SÜD Schweiz AG. „Unternehmen der Automobilindustrie erhalten bei uns nun alle wichtigen Qualitätsmanagement-Schulungen aus einer Hand – inhouse, online oder als offene Veranstaltung in Basel oder Zürich.“



Umfangreiches Schulungsangebot deckt auch Nischenthemen ab

Teilnehmende von Trainings zu den VDA-Bänden der Akademie der TÜV SÜD Schweiz AG profitieren von einem erfahrenen Trainerpool, der seit 1998 in Deutschland und ab sofort auch in der Schweiz Schulungen durchführt. Mittelfristig werden weitere lokale Trainer ausgebildet und das Portfolio um französisch- und italienschsprachige Veranstaltungen erweitert. Die enge Zusammenarbeit der TÜV SÜD Akademie in der Schweiz und Deutschland hat noch einen weiteren Vorteil: Online-Schulungen stehen Teilnehmenden aus beiden Ländern offen, weshalb auch Nischenthemen für eine kleine Zielgruppe angeboten werden können.



Folgende Schulungen aus dem Angebot des VDA QMC sind verfügbar: VDA 6.3 Prozessauditor auch Product Safety & Conformity Representative (PSCR), VDA Schadteilanalyse Feld, Produktauditor VDA 6.5, VDA 2 – Produktionsprozess und Produktfreigabe. Eine detailierte Übersicht findet sich auf der Webseite der TÜV SÜD Akademie. Alle Schulungen werden aktuell in Deutsch und Englisch angeboten.



Umfangreiche Qualitätsmanagement-Schulungen

TÜV SÜD ist bereits seit 1998 Lizenzpartner für Schulungen und Qualifizierungsveranstaltungen zu den VDA-Bänden in Deutschland und seit 2012 in Indien. Unabhängig vom VDA QMC bietet die TÜV SÜD Akademie weitere Qualitätsmanagement-Schulungen im Bereich der Automobilindustrie an, beispielsweise zu IATF 16949. Die Akademie der TÜV SÜD Schweiz AG ist seit Juli 2022 in Basel und Zürich vertreten.

(lifePR) (