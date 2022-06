TÜV SÜD Advimo gewinnt LUWIN als Kunden - erstes Mandat für Last-Mile Logistikgebäude in Nürnberg

Bei dem Logistikobjekt handelt es sich um eine moderne Cross-Dock Logistikhalle mit einem gesonderten, zweigeschossigen Parkdeck und großvolumigen Außenparkflächen auf einer Grund-stücksfläche von ca. 62.500 m2. Die Waren werden mit Lkw über zehn Laderampen an der Ostseite des Gebäudes angeliefert und im Gebäude über ein Packsystem vorsortiert, zwischengelagert und tagesaktuell für Touren zusammengestellt. Der Standort verfügt über eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach, 131 Elektroladestationen für Kleintransporter und zwei Schnellladestationen für Lkw.„Wir freuen uns sehr, dass wir LUWIN als Kunden gewinnen konnten und dass wir das Mandat für dieses besondere Logistikobjekt mit seiner zukunftsweisenden Ausstattung erhalten haben“, sagt Katrin Schulz, zuständige Teamleiterin am Standort Nürnberg von TÜV SÜD Advimo. „Darin sehen wir auch eine Bestätigung für unsere langjährigen Erfahrungen im Property Management von anspruchsvollen Logistikprojekten in ganz Deutschland.“ Das Last-Mile Logistikgebäude wird über den Nürnberger Standort von TÜV SÜD Advimo betreut.TÜV SÜD Advimo ist mit mehr als 200 Mitarbeitern an 12 Standorten in Deutschland einer der führenden Consulting- & Dienstleistungspartner für professionelle Immobilieninvestoren, -bestandshalter, -nutzer und -betreiber über den gesamten Lebenszyklus hinweg. TÜV SÜD Advimo erbringt Technical Advisory Services, Smart Building & Sustainability Consulting, Real Estate Management Consulting, Asset & Property Management Services, Liftmanagement, Building Information Modeling Strategy, BIM Consulting sowie BIM Management. Internet: https://www.tuvsud.com/advimo