Savills Investment Management beauftragt TÜV SÜD Advimo für Logistik-Objekt in Neu-Ulm

Die TÜV SÜD Advimo GmbH hat das Property Management für ein weiteres Logistikobjekt des internationalen Immobilien-Investmentmanagers Savills Investment Management (Savills IM) übernommen. Es handelt sich um eine Umschlaghalle bzw. eine mechanisierte Zustellbasis (MechZB) in Neu-Ulm mit einer Gesamtfläche von rund 5.070 m, in der die Pakete vollautomatisch für die Zustellung „der letzten Meile“ vorsortiert werden. Das Objekt wird vom Standort Stuttgart der TÜV SÜD Advimo GmbH betreut. Das Mandat umfasst das kaufmännische und technische Property Management.Die TÜV SÜD Advimo GmbH ist mit 250 Mitarbeitern an 14 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Die Experten übernehmen alle technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Planungs-, Beratungs- und Management-Aufgaben entlang des Lebenszyklus einer Immobilie – von der Planung der TGA-Gewerke über das baubegleitende FM-Consulting bis hin zu Property Management-Leistungen für Bestandshalter. Internet: www.tuev-sued.de/advimo