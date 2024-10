Sabine Nitzsche wird neue CFO der TÜV SÜD AG

Sie tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Matthias J. Rapp an, der das Unternehmen zum 30. September 2024 verlassen hat.



TÜV SÜD ist einer der führenden internationalen Anbieter für Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen. Mehr als 28.000 Mitarbeitende kümmern sich in rund 50 Ländern um die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Sabine Nitzsche eine ausgewiesene Finanzexpertin für TÜV SÜD gewinnen konnten. Sie bringt große Erfahrung aus dem Finanzbereich, der Halbleiter- und Automotive-Industrie sowie internationale Management- und Auslandserfahrung mit, um die zukünftige Entwicklung von TÜV SÜD im Vorstand erfolgreich mit zu gestalten. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihr“, sagt Wolfgang Dehen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der TÜV SÜD AG.



Vor ihrem Wechsel zu TÜV SÜD war Sabine Nitzsche CFO und Vorstandsmitglied bei Vitesco Technologies. Zwischen 2021 bis 2023 war sie CFO und Executive Vice President für das Automotive-Geschäftssegment von Infineon. Ihre berufliche Laufbahn hat Sabine Nitzsche 1994 ebenfalls bei Infineon begonnen und durchlief dort verschiedene Funktionen in Einkauf und Projektmanagement, bevor sie zwischen 2003 und 2011 beim Advanced Mask Technology Center kaufmännische und strategische Führungspositionen übernahm. Von 2011 bis 2021 war sie beim US-Halbleiterkonzern GlobalFoundries tätig, zuletzt als CFO für die EMEA-Region.

Sabine Nitzsche studierte Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden.

